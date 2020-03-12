اغتصاب مصرية في مكان عام بالكويت وكاميرا مراقبة توثق الجريمة

12 مارس 2020 - 03:08 م

تعرضت سيدة مصرية إلى محاولة اغتصاب وهتك عرض، داخل مكان عام في دولة الكويت، أثناء تواجدها في إحدى الجميعات التعاونية لشراء مستلزمات للمنزل.

وكشفت وسائل إعلام محلية، تفاصيل الواقعة المتهم فيها رجل يحمل الجنسية الآسيوية، والذي حاول اغتصاب السيدة وحرضها على الفسق والفجور بعدما تحسس أماكن حساسة في جسدها بيده وجسده، لكنها قاومته واستنجدت بالأمن.

وبعد نجاح السيدة في وقف العامل الآسيوي، لجأت لمدير الفرع وطلبت الأمن ورفضت إبلاغ زوجها في البداية حتى لا يرتكب جريمة في المتحرش.

وبعد إنكار العامل الواقعة، لجأ الأمن إلى تفريغ كاميرات المراقبة التي أثببت محاولة اغتصاب السيدة وهتك عرضها.

وبحسب مصدر أمني تحدث لصحيفة الأنباء الكويتية، فإن وافدة من مواليد 1979 تقدمت الى مخفر شرطة خيطان، مشيرة الى انها كانت تقوم بشراء احتياجات العائلة من فرع قريب من محل إقامتها وإذا بالوافد الذي يعمل في ذات الفرع يقوم بالاقتراب منها ولمس جزء حساس، مشيرة الى أنها قامت بالاستعانة بمدير الفرع الذي قام بمراجعة ما حدث من خلال كاميرات الفرع. وأكد أن الوافدة رفضت إخطار زوجها بما حدث حتى تبلغ اجهزة الامن حتى لا يقوم زوجها بارتكاب جريمة بحق الوافد.

وأضاف المصدر: فور تسجيل قضية بهذا الخصوص انتقل الى فرع الجمعية رجال من مباحث شرطة خيطان والذين حصلوا على تفريغ من كاميرات الفرع للواقعة وثبت ارتكاب المتهم للجريمة، مشيرا الى أن القضية أحيلت الى وكيل نيابة الفروانية والذي وجه بتصنيف القضية باعتبارها جناية وأخذت القضية رقم 27/2020.