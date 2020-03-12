» إصابة جديدة..كورونا تضرب نجوم هوليود في مقتل

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كورونا

توم هانكس

هوليوم

تداولت أخبار عن إصابة جانيت، شقيقة الممثل الشهير ماثيو برودريك بفيروس كورونا، وتم نقلها للحجر الطبي على الفور.

وتتوالى إصابات مشاهير هوليوود وذويهم بفيروس كورونا بعد ساعات من إعلان النجم العالمي توم هانكس وزوجته ريتا ولسون إصابتهما بفيروس كورونا خلال تواجدهما في أستراليا.

وأعلن توم هانكس، اليوم الخميس، أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال تواجده في أستراليا لتصوير فيلمه الجديد حول قصة حياة أسطورة الروك الراحل ألفيس بريسلي.

وقال هانكس في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "مرحبًا أيها الأصدقاء، أنا وزوجتي ريتا هنا في أستراليا نشعر بتوعك بسيط كما لو كان لدينا إنفلونزا، كما نشعر بانهاك شديد وحمى وبعض الرعشة".

وأضاف: "بعد ذلك ذهبنا لإجراء اختبار واكتشفنا إصابتنا بفيروس كورونا".

يبلغ توم هانكس Tom Hanks من العمر 63 عاما، فهو من مواليد 9 يوليو 1956 ، وزوجته الممثلة الأمريكية ريتا ويلسون من نفس عمره.


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