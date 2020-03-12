تطور سريع.. صواريخ إيرانية موجهة ضد دولة عربية

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وكالات-الدويني فولي

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كشف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، اليوم الخميس، عن أن القوات الإيرانية تشارك في نصب صواريخ بعيدة المدى تستهدف إسرائيل وتركيا والأردن وقواعد أمريكية في المنطقة دخلت إدلب إلى سوريا . 

وقال جيفري، في مؤتمر صحفي في بروكسل للصحفيين الأوروبيين، ولمراسل صحيفة "معاريف" العبرية: "إن إيران لا تساعد نظام الرئيس السوري بشار الأسد فحسب، بل تخلق أيضًا مسارات مستقلة في سوريا لتعزيز هيمنتها هناك ".

واتهم جيفري، الذي شارك في مؤتمر في بروكسل لمناقشة آخر الأوضاع الأمنية التركية في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، مع مسئولي الناتو والاتحاد الأوروبي، روسيا بـ "سياساتها العدوانية" في المنطقة، قائلًا: "إنها غير معنية في هدنة طويلة الأمد ".

وأشار إلى أن روسيا تهدف إلى تحقيق نصر عسكري في سوريا التي بحسب قوله إنها "منطقة دموية"، من خلال ترحيل 3.5 مليون لاجئ سوري إلى تركيا مما يهدد الدول الأوروبية وحلف شمال الأطلسي .

وأوضح المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا أن بلاده وحلفاءها سيساعدون تركيا في هذا السيناريو، مع إمكانية فرض عقوبات على روسيا، لكنه رفض فكرة إعادة القوات العسكرية الأمريكية إلى سوريا. وقال إنه لن يتم تطوير التعاون العسكري مع تركيا حتى تحل مشكلة صفقة الصواريخ S-400 التي وقعتها مع روسيا والتي تطالب الولايات المتحدة بإلغائها. وترفض إدارة ترامب تزويد تركيا بأنظمة صواريخ باتريوت لهذا السبب .

 وقال جيفري إن حجم المساعدة التي يمكن أن تقدمها بلاده لتركيا سيتم تحديده بحسب حجم المساعدة التي تتلقاها الدول الأخرى الأعضاء في الناتو .


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