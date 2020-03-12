إعلامية شهيرة تفضح حسن نصر الله: شوفتوا آخر بدعة

12 مارس 2020 - 01:58 م

وجهت إعلامية لبنانية رسالة موجعة لحسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، بسبب عدم اكتراثه بانتشار كورونا، وفتح مطار بيروت لاستقبال طائرات من لبنان.

وقالت الإعلامية اللبنانية "سابين يوسف" في رسالتها لحزب الله وحكومته في لبنان بعد انتشار كورونا :نصرالله ضحي بجماعتك، نحن لا تضحي فينا".

وأضافت أنه وصلت زيارة من إيران بها 150 راكبا ، وحزب الله فاتح مطار بيروت كرمان إيران.

وسخرت الإعلامية اللبنانية من تصريحات السفارة الإيرانية، قائلة : شوفتوا آخر بدعة السفارة الغيرانية تقول إنها مستعدة لمساعدة لبنان، والناس عندها بتسقط في الطرقات.

يذكر أن الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف كانت قد كتبت على حسابها في تويتر أن أوساط إعلامية تداولت أنباء عن إصابة حسن نصرالله بفيروس كورونا بعد استقباله وفدا رفيع المستوى قادماً من طهران وذلك قبل زيارة وفد البنك الدولي إلى لبنان بأسابيع .

وأضافت أن هناك تعتيما مطلقا على صحة حسن نصرالله بعد زيارة لاريجاني على رأس وفد تبين فيما بعد أن أحدهم مصاب بالفيروس.







