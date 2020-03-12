» حمو بيكا يفاجئ جمهوره بإعلان خطوبته

علا خطاب
فاجأ الفنان الشعبي، حمو بيكا، متابعيه، عبر حسابه على "فيس بوك"، بخبر خطوبتها، مكتفيًا بنشر صور للشبكة، بدون تفاصيل .
وزف حمو بيكا الخبر لجمهوره دون أن يكشف أي تفاصيل، مكتفيا بنشر صورة للشبكة، كتب تعقيبا عليها: "محدش هيقولي ألف مبروك بيكا بيفرح ".
في سياق متصل، كان حمو بيكا كشف عن تعاونه مع الفنان حمادة هلال.
قال بيكا في فيديو مصور مع هلال: "لن أتحدث، لكن ستستمعون إلى الجديد، القادم خير، وأقوى تراك سيهز الوطن العربي كله"
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