» حمو بيكا يفاجئ جمهوره بإعلان خطوبته

فاجأ الفنان الشعبي، حمو بيكا، متابعيه، عبر حسابه على "فيس بوك"، بخبر خطوبتها، مكتفيًا بنشر صور للشبكة، بدون تفاصيل .

وزف حمو بيكا الخبر لجمهوره دون أن يكشف أي تفاصيل، مكتفيا بنشر صورة للشبكة، كتب تعقيبا عليها: "محدش هيقولي ألف مبروك بيكا بيفرح ".

في سياق متصل، كان حمو بيكا كشف عن تعاونه مع الفنان حمادة هلال.

قال بيكا في فيديو مصور مع هلال: "لن أتحدث، لكن ستستمعون إلى الجديد، القادم خير، وأقوى تراك سيهز الوطن العربي كله"