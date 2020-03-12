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داليا مصطفى تفتح النار على هؤلاء الفنانين: "بيفضحونا فعلا"

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داليا مصطفي
داليا مصطفي
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فيسبوك

داليا مصطفى

فنانين

أثارت الفنانة داليا مصطفي، جدلاً واسعًا،على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد هجومها على عدد من زملائها بالوسط الفني.

وكتبت داليا مصطفى عبر حسابها الشخصي على الـ"فيس بوك" :"مش عارفة أقول إيه وأبدا إزاي بس فعلا فيه بعض الممثلين الزملاء وهما ممكن يكونوا هايلين جدا جدا في شغلهم لكن الأفضل ليهم ولينا إحنا لأننا نصنف علي إن كلنا واحد، إنهم ميتكلموش خالص خالص خالص في أي برنامج لأنهم بيفضحونا فعلا لا ثقافة ولا وعي علي إنهم بيسجلوا مع مذيع ولا صحفي".

أضافت: "والأكبر والأقوى من كده انهم ليهم معجبين كتير ولأنهم وده اللي مش قادرين يستوعبوه إنهم قدوة قدوة لناس كتير أوي أوي.. وأي كلمة مش مظبوطة أنت أو أنتي بتعتبروها هزار وخفة دم. صراحة هي شئ سخيف وأنت حضرتك بتهدم جيل بأسلوبك الركيك ومعني ركيك مش رقيق يعني أسلوب متواضع في اللغة وعيب علي حضرتك أو حضرتك كفنان يصدر من لسانك مثل هذه الألفاظ لأنك علم وغير كده وكده ارحمونا شكلنا بقي وحش أوي أوي أوي".

واختتمت داليا كلماتها قائلة: "اه وعلى فكرة في نجم عظيم عظيم بمعني الكلمة لكنه عمره ما طلع في أي برنامج أو مقابلة عابرة لأنه عارف كويس أوي إنه مش بيعرف يتكلم كويس وعادي يعني الراجل عايش وكلنا بنحبه ونموت ونتصور معاه ارحمونا بقى".


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