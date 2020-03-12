  • الخميس 12 مارس 2020
  • بتوقيت مصر01:26 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
استقالات جماعية.. 215 عضوا بـ "مستقبل وطن" في سوهاج

استقالات جماعية.. 215 عضوا بـ "مستقبل وطن" في سوهاج

مقابر جماعية ودفن الجثث بالغابات لضحايا كورونا بإيران

مقابر جماعية ودفن الجثث بالغابات لضحايا كورونا بإيران

فايلر

أول قرار من فايلر بعد التعادل مع سموحة

حافظ المرازي يطالب بهذه العقوبة لمروجي إشاعات الطقس

حافظ المرازي يطالب بهذه العقوبة لمروجي إشاعات الطقس

جيمي جان لويس

ممثل شهير يفاجئ الجميع: "مصر آمنة من كورونا"

طبيبة كويتية: هذا ما حدث داخل مستشفى جابر

بسبب بكورونا.. طبيبة كويتية تفضح المريضات داخل مستشفى جابر

رغم الوباء.. دولة خليجية لم تحظر السفر لإيطاليا وكوريا الجنوبية

رغم الوباء.. دولة خليجية لم تحظر السفر لإيطاليا وكوريا الجنوبية

رونالدو

حجر صحى لـ"رونالدو" خوفا من كورونا

قناة إسرائيلية تؤكد وضع حسن نصر الله في الحجر الصحي

قناة إسرائيلية تؤكد وضع حسن نصر الله في الحجر الصحي

رمضان عبد المعز

داعية : ربنا بيبتلينا علشان يكشف الخونة

في سوهاج..

بسبب الطقس انهيار منزل.. وسقوط 6 أعمدة كهربائية

قبلي وبحري

بسبب الطقس انهيار منزل وسقوط 6 أعمدة كهربائية في سوهاج
بسبب الطقس انهيار منزل وسقوط 6 أعمدة كهربائية في سوهاج
Advertisements

حسن السوهاجي

أخبار متعلقة
#

انهيار منزل أعلى سيدة وطفلها

#

إنفلونزا الخنازير تصل مصر.. ومصرع سيدة بسببها

#

اختناق أسرة كاملة بسبب التدفئة في الغربية

#

"بسبب زوجته".. السقا يقتحم منزل ابن وكيل وزارة فجرًا

تسببت الرياح الشديدة التي تضرب محافظة سوهاج، في انهيار منزل مكون من طابقين بدائرة مركز دار السلام، شرق المحافظة، مما أدى إلى  إصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج .

وأكدت الأجهزة الأمنية ان النصابين هم (وفاء محمد عثمان) 20 عامًا، مصابة بجرح في الوجه وكدمات متفرقة بالجسم، (ندى محمد)  16 عامًا، اشتباه كسر بالفخذ الأيسر، و(حسن محمد عثمان) 14 عامًا، اشتباه خلع بالكتف الأيمن.

كما أدى الطقس السيئ الذي يضرب المحافظة منذ الصباح الباكر إلى سقوط 6 أعمدة كهربائية ناحية قرية كوم بدار دائرة مركز جرجا جنوب المحافظة ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا فوق الشجرة

فراج إسماعيل

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حمو بيكا يفاجئ جمهوره بإعلان خطوبته
» داليا مصطفى تفتح النار على هؤلاء الفنانين: "بيفضحونا فعلا"
» طليق أنغام يثير الجدل من جديد: "الكلاب كلاب"
» بسبب الطقس انهيار منزل.. وسقوط 6 أعمدة كهربائية
» انهيار منزل أعلى سيدة وطفلها
» سيول وثلوج بالدقهلية.. والمحافظة تعلن الطوارئ
» "الإسكان": قطع المياه عن هذه المناطق لسوء الطقس
» انخفاض سعر جرام الذهب
» الكويت تسجل 8 إصابات جديدة بـ كورونا
» "أزمات الوزراء": احذروا من طقس الثانية ظهرا
» تعرف على مرض ابنة أحمد زاهر وأعراضه

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:33 م

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح