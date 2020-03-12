ممثل شهير يفاجئ الجميع: "مصر آمنة من كورونا"

أكد الممثل الفرنسي، جيمي جان لويس والمعروف بدور الهايتي في مسلسل "هيروز"، أن الأماكن الأثرية بمصر آمنة ولا داعي للقلق، وذلك خلال زيارته العديد من المواقع الأثرية بمدينة الأقصر، من بينها مقبرة توت غنخ أمون ومعابد الكرنك والأقصر ومعبد حتشبسوت بالدير البحري.



وسوف يغادر إلى مدينة أسوان لاستكمال زياراته بمعبد فيلة وجزيرة الفنتين وغيرها الأماكن الأثرية بالمدينة.

وحرص جيمي لويس على التقاط العديد من الصور التذكارية أثناء زياراته لمعالم الأقصر الأثرية و السياحية، ونشرها في عدة تويتات عبر حسابه على موقع "تويتر"، داعيًا العالم للمجيء إلى مصر والاستمتاع بحضارتها العريقة وجوها الدافئ وشمسها المشرقة قائلا: "أنا في الأقصر مع الملوك العظماء...لا داعي للذعر بخصوص كورونا، كل شيء جميل وجيد".





