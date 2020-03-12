» انهيار منزل أعلى سيدة وطفلها

12 مارس 2020 - 12:21 م

أصيبت سيدة ونجلها، بعد انهيار منزلها بسبب الرياح والعواصف الترابية بقرية جدة بمركز باريس في الوادي الجديد.

وتلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارًا يفيد بوصول سيدة ونجلها مصابة في انهيار منزل لمستشفى الخارجة العام.

وتبين إصابة نادية قطب أحمد، 35 سنة بكسر بالفخذ اليسرى وكدمات متفرقة، ونجلها الصغير 4 أشهر إثر انهيار منزلها المبني من الطوب اللبن بقرية جدة بمركز باريس بسبب الرياح والعواصف الترابية تعرضت لها المحافظة فجر اليوم الخميس.

من جانبه أكد رئيس مركز باريس، كمال إبراهيم، أنه جار رفع آثار المنازل المنهار، وتحويل الحالات المصابة لمستشفى الخارجة العام، لتلقي العلاج، بالإضافة إلى رفع الكثبان الرملية عن جوانب الطرق التي تعرضت لغلق جزئي وزحف الرمال إثر العواصف الترابية.