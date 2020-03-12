» الكويت تسجل 8 إصابات جديدة بـ كورونا

12 مارس 2020 - 11:31 ص

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبد الله السند، تسجيل 8 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليصبح بذلك عدد الحالات المؤكدة المسجلة في البلاد 80 حالة.

وقال السند في المؤتمر الصحفي الـ14 لوزارة الصحة، اليوم الخميس، إن الحالات الثماني المذكورة منها خمس حالات مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر لجمهورية أذربيحان وهم من الجنسية المصرية وثلاث حالات لمواطنين مرتبطة بالسفر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشار إلى أن إجمالي الحالات المؤكدة المسجلة في الكويت 80 حالة إلى الآن وتماثلت منها خمس حالات للشفاء وتتلقى 75 حالة العلاج في المستشفى منها أربع حالات في العناية المركزة.