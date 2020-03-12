» "أزمات الوزراء": احذروا من طقس الثانية ظهرا

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الوزراء

مصر الأولي

محمود عبد المقصود

أكد اللواء محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن هناك متابعة دقيقة لكل ما يحدث بالمحافظات، منوها بأن هناك لجنة قومية لمواجهة الكوارث وممثل بها كل الوزارات.

وأشار "عبدالمقصود"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد لدى كل الجهات المعنية، منوها بأن هناك ممثلين عن كل الجهات المنوط بها مواجهة الطقس السيىء داخل غرفة العمليات.

وتابع: "أنهم يتواصلون مع كل المحافظات عبر "الفيديو كونفرانس"، لافتا إلى أنه حال هطول أمطار كثيفة في مناطق معينة يتم على الفور دعمها ومساعدتها، متوقع هطول أمطار كثيفة اعتبارا من الثانية ظهرا على القاهرة والسواحل الشمالية وبعض مناطق الوجه البحري". .

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