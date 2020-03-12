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"الإسكان": قطع المياه عن هذه المناطق لسوء الطقس

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الطقس

الاسكان

الأرصاد

إكسترا نيوز

كشف عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، عن استعدادات الوزارة لموجة الطقس السيئة التي تشهدها البلاد قائلا: "إن هناك فرق عمل مرت على محطات الرفع بالمحافظات على مدار الأسبوع".

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم وضع خطة انتشار وطوارئ عاجلة لكل أجهزة المدن والمحافظات، وتم التركيز على المحافظات التي سيتكون أكثر تأثرا بسقوط الأمطار.

 وتابع أن هناك فرقا متوفرة في الأماكن المتوقع سقوط الأمطار بها بغزارة، وهناك توجيهات من وزير الإسكان لكل المسئولين وقيادات الوزارة، بعدم ترك عملهم، وأن يمروا على أماكن سقوط الأمطار.

وأكد المتحدث باسم وزارة الإسكان، أنه حال سقوط أمطار غزيرة على منطقة معينة، يتم تخفيف الضغوط، أو قطع المياه عنها، وسيكون هناك تنويه بذلك.

وأوضح أن المحافظات الأكثر تأثرا بموجة الطقس السيء هي محافظات الساحل الشمالي الغربي كمطروح، والإسكندرية، ومدينة السادات، وخلال الساعات المقبلة ستتأثر مناطق أكتوبر، والعبور، والشروق، والشيخ زايد، وهنك ردار يرصد على مدار الساعة؛ لمعرفة أماكن سقوط الأمطار.

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