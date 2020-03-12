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فنانة شهيرة تكشف سر تشويه وجهها بـ البوتكس

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مريم أوزرلي
مريم أوزرلي
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حريم السلطان

مريم أوزرلي

السلطانة هيام

خرجت الفنانة التركية مريم أوزرلي، نجمة مسلسل "حريم السلطان" التي جسدت دور السلطانة "هيام"، عن صمتها لترد على منتقديها بسبب عمليات التجميل، وذلك بعد ظهورها بوجه منتفخ فى إحدى الصور.

وأوضحت "مريم"، أثناء لقائها فى برنامج تليفزيونى، "أفرطت فى إجراء عملية التجميل وحقن وجهى بالبوتكس بسبب عدم ثقتى فى مظهرى ونفسى وليس لكونى مدمنة عمليات تجميل".

وأضافت مريم: "أننى توقفت عن هذا الأمر منذ فترة قصيرة وقمت بإزالة جميع المواد التى تم استخدامها فى الحقن بوجهى".

يذكر أن مريم قدمت عددًا من الأعمال التركية ولكن أشهرها مسلسل "حريم السلطان" والذى قدمت فيه شخصية هيام.   



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