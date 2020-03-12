داعية : ربنا بيبتلينا علشان يكشف الخونة

12 مارس 2020 - 10:23 ص

أكد الداعية الإسلامي، رمضان عبد المعز، أن الله يرسل الابتلاءات في شكل فتن شديدة لتكشف الخائن من الوطني لأن الشخص المنصف لا تحكمه الأهواء والعواطف.

وأضاف "عبد المعز"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الجميع يتعرضون لابتلاء من الله، ولكنه ليس من الضروري، أن تحدث كل الابتلاءات المذكورة في القرآن لكل الناس.



وأكد الداعية الإسلامي أن الله يّبتلي الإنسان، تحقيقًا للعبودية لكي يرفع هذا الشخص أكف الدعاء إلى الله، لافتا إلي أن هناك احتمال آخر للبلاء وهي أن تكون محنة تتبعها مكافأة، حيث تكون العطايا على قدر البلايا".

