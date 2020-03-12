آل الشيخ: الله يرحم أيام صدام

12 مارس 2020 - 10:23 ص

هاجم الكاتب السعودي محمد آل الشيخ الزعيم العراقي الشيعي مقتدى الصدر، ذولك بعد رفضه العلاج بكورونا، بسبب اكتشاف أمريكا لعلاج جديد للفيروس المستجد.

وأضاف آل الشيخ على حسابه في تويتر : يقول المتأسلم المسيس النصاب مقتدى الصدر : لو اخترع الأمريكيون علاجاً لكورونا فلا يجوز للمسلم المصاب بكورونا العلاج به لأن مخترعيه كفار .. هذا الحمار الغبي المغفل بتبعه سياسياً أغلب العراقيين الشيعة، الله يرحم صدام بس".

وعن اكتشاف الولايات المتحدة لعلاج جديد لكورونا قال: "الله يعزهم.. الأمريكيون يجدون الحل.. علاج أمريكي جديد لفيروس كورونا".

يذكر أن مقتدى الصدر رفض أي علاج لكورونا تنتجه أمريكا لأن ترامب "ملحد" متهما الرئيس الأمريكي بأنه يقف وراء انتشار المرض.

وأضاف الصدر في تغريدة له "استوقفني قول ترامب إنه يقوم بعمل عظيم ضد فيروس كورونا والوضع كان سيصبح أسوأ لولا تدخله ".

وتابع قائلا : " يا ترامب أنت وأمثالك متهمون بنشر هذا المرض ولا سيما وأن أغلب من يعاني منه هم معارضون لأمريكا"، منوها أنه لا يريد دواء من ترامب "لأنه ملحد" مشيرا إلى أنه وأنصاره يلجأون إلى الله في العلاج من الأمراض.