  • الخميس 12 مارس 2020
  • بتوقيت مصر10:35 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
رمضان عبد المعز

داعية : ربنا بيبتلينا علشان يكشف الخونة

آل الشيخ: الله يرحم أيام صدام

آل الشيخ: الله يرحم أيام صدام

صلاح

صحيفة إسبانية تستفز عشاق "صلاح"

الإعلامي مفيد فوزي

"أقسم بالله المصريين هيخرجوا يتفرجوا على العاصفة"

تهاني الجبالي

الجبالي : " دلوقتي أنا حاسة بوجع وطني"

مفاجأة عن سيناريو "أيام السادات"

مفاجأة عن سيناريو "أيام السادات"

مرتضى منصور

مرتضى لـ "الجبلاية": سنحاسب بالقانون

ارشيف

إخلاء مستشفى بالكويت.. لن تتخيل السبب

ظاهرة خطيرة تضرب 7 دول عربية

ظاهرة خطيرة تضرب 7 دول عربية

ميدو

"ميدو" يفتح النار على "الجبلاية"

يكشفها الشناوي..

مفاجأة عن سيناريو "أيام السادات"

الحياة السياسية

مفاجأة عن سيناريو "أيام السادات"
مفاجأة عن سيناريو "أيام السادات"
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

"رونالدو" يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة عن والدته

#

«خلفان» يفجر مفاجأة عن غياب "تميم" عن القمة الخليجية

#

حتحوت يفجر مفاجأة مدوية عن عدم مشاركة صلاح في مباراة بوتسوانا

#

مفاجأة.. اختبار يكشف عن 20 نوعًا من السرطان

أيام

السادات

سيناريو

ابراهيم عيسى

عبد الرحمن

كشف الناقد السينمائي طارق الشناوي تفاصيل مثيرة عن فيلم أيام السادات، الذي قام ببطولته النجم الراحل " أحمد زكي".

وأضاف الشناوي في مقال له نشرته المصري اليوم بعنوان "من كتب فيلم (أيام السادات) أنه في دائرة محدودة داخل الوسط السينمائى يتهامسون بالحقيقة، إلا أنهم لا يجرؤون على البوح.

وأوضح الشناوي أنه ربما كان هناك حرج في زمن مبارك، لأن الدولة بشكل ما كانت طرفا في الحكاية، الآن الأمر اختلف.

وأشار إلى أن صياغة السيناريو تمت بأفكار محفوظ عبدالرحمن وعلى سالم وإبراهيم عيسى، والنظرة الأخيرة في التتابع الدرامى كانت لعلى سالم.

وتابع قائلا: الثلاثة طلبوا حذف أسمائهم لأسباب مختلفة، إبراهيم لأنه أراد أن يقدم أحمد زكى السيناريو طبقا لرؤيته فقط، ومحفوظ الذي كتب (ناصر 56) فلم يرضَ أن يصبح متهمًا من قبل الناصريين بكتابة فيلم يؤيد السادات.

أما على سالم فإن مجرد ذكر اسمه على المشروع كان سيؤثر سلبا على الشريط السينمائى برمته فكريا وتسويقيا، وسينتقل اتهام التطبيع الذي كانوا يخنقون به على سالم ليخنقوا به الفيلم.

وأوضح الشناوي أن على سالم مراعاة للحساسية تنازل طواعية عن حقه الأدبى.

وكشف الشناوي عن أن الكاتب الكبير أحمد بهجت وافق على أن يكتب اسمه على سيناريو ليس له علاقة به سوى أنه فقط قرأه قبل التنفيذ.

 وتساءل الشناوي كيف يقبل الكاتب أحمد بهجت أن يحصل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لعمل لم يبدعه، فهل تُمنح الأوسمة الرفيعة على إجادة القراءة أم الكتابة؟

كما تساءل أيضا هل الحقيقة فقط يعلمها إبراهيم عيسى؟ أظن أن عددا من الفنيين الذين شاركوا في التنفيذ، يجب سماع أقوالهم، من المهم أن نسعى جميعا لتوثيق الحقيقة، بحسب قوله.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا فوق الشجرة

فراج إسماعيل

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» اليونان تسجل أول حالة وفاة بـ "كورونا"
» فنانة شهيرة تكشف سر تشويه وجهها بـ البوتكس
» الري: محدش يخرج إحنا في خطر
» قرار عاجل من ترامب لمواجهة "كورونا"
» أعلى سعر صرف للدولار
» نجم الأهلي: محمود الخطيب تحدث معي في التجديد لكني رفضت
» هجوم من ليلى علوي على الفنانات اللواتي يثيرن الجدل بالفساتين القصيرة
» نقل ابنة الفنان أحمد زاهر إلى المستشفى لهذه الأسباب
» بسمة وهبة تهاجم فنانة شهيرة: نزواتها اللي بتحكمها وبتتجوز كتير
» صفحة الداعية زغلول النجار تفاجيء متابعيه بخبر حزين
» فنان شهير يعلن إصابته و زوجته بفايروس كورونا: خلوا بالكم من نفسكم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:09 م

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح