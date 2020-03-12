مرتضى لـ "الجبلاية": سنحاسب بالقانون

12 مارس 2020 - 09:50 ص

سخر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك من قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الزمالك والاتحاد اليوم الخميس من منافسات الدورى الممتاز.

وقال "منصور" في فيديو بثه عبر "فيس بوك": "لا يوجد سيول أو أمطار أو قوة قاهرة ومع ذلك أرسل لنا خطابًا بتأجيل مباراة الزمالك والاتحاد من اتحاد الكرة".

وتابع مهاجما اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني: "وتم ذكر داخل الخطاب أنه متوقع وجود أمطار يوم الخميس، هل الآن عرفتم التأجيل، ولا يوجد سيول أو استاد مليء بالمياه".

وأضاف رئيس الزمالك خلال حديثه: "أنت -عمرو الجنايني- ومحمد فضل أردتم أن يخسر الزمالك بمباراة القمة أمام الأهلي لكي تهدأ الأمور، والآن لا يوجد برد أو رعد أو سيول وأجلتم المباراة، إنما يوم مباراة القمة كانت هناك أمطار شديدة، وتمت السخرية من حافلة الزمالك".

واختتم حديثه بخصوص المباراة قائلا: "ستحاسب بالقانون، وأنا معكم حتى المحكمة الرياضية الدولية".