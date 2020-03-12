  • الخميس 12 مارس 2020
  • بتوقيت مصر10:35 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
رمضان عبد المعز

داعية : ربنا بيبتلينا علشان يكشف الخونة

آل الشيخ: الله يرحم أيام صدام

آل الشيخ: الله يرحم أيام صدام

صلاح

صحيفة إسبانية تستفز عشاق "صلاح"

الإعلامي مفيد فوزي

"أقسم بالله المصريين هيخرجوا يتفرجوا على العاصفة"

تهاني الجبالي

الجبالي : " دلوقتي أنا حاسة بوجع وطني"

مفاجأة عن سيناريو "أيام السادات"

مفاجأة عن سيناريو "أيام السادات"

مرتضى منصور

مرتضى لـ "الجبلاية": سنحاسب بالقانون

ارشيف

إخلاء مستشفى بالكويت.. لن تتخيل السبب

ظاهرة خطيرة تضرب 7 دول عربية

ظاهرة خطيرة تضرب 7 دول عربية

ميدو

"ميدو" يفتح النار على "الجبلاية"

بعد هجومها عليه..

شقيق ياسمين عبد العزيز يفضح منى فاروق ويكشف هذا الأمر

الصفحة الأخيرة

مني فاروق
مني فاروق
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

تعليق صادم من شقيق ياسمين عبد العزيز على انفصال أنغام وأحمد إبراهيم

#

فنان شهير مهاجمًا شقيق ياسمين عبد العزيز: "يوم القيامة قرب"

#

صور تكشف علاقة شقيق ياسمين عبد العزيز بـ أحمد العوضي قبل الأزمة

#

شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسرارا عن شقيقته:"دعمتها في الغلط"

ياسمين عبد العزيز

مني فاروق

شفيق ياسمين عبد العزيز

هاجم شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، الفنانة منى فاروق بسبب قرار انتحارها بعد الأزمة التي ألمت بها فى الفترة الأخيرة ودخلت بسببها السجن، وذلك على خلفية انتقادها له بسبب هجومه على شقيقته والفنان أحمد العوضي .

وقال وائل عبد العزيز،في منشور له عبر حسابه على ال "فيسبوك" : "هو حد وقف جنبك غيري لما الكل باعك، عندي سؤال مهم ليكي هو انتي مش كنتي لسه بتنتحري من كام يوم، صحيتي فاجأة  تركبي التريند.. حسبنا الله ونعم الوكيل.. إن غدًا لناظره قريب". 

وأثار شقيق ياسمين عبد العزيز جدلاً واسعاً فى الفترة الأخيرة بسبب شقيقته ياسمين عندما دخل فى مشاحنة كلامية مع الفنان أحمد العوضي ليكشف علاقته بشقيقته. 

وبعدها قدّم وائل اعتذارًا للفنانة ياسمين عبد العزيز مؤكد أنه لن يتدخل مرة أخرى في حياتها الشخصية. 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا فوق الشجرة

فراج إسماعيل

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» اليونان تسجل أول حالة وفاة بـ "كورونا"
» فنانة شهيرة تكشف سر تشويه وجهها بـ البوتكس
» الري: محدش يخرج إحنا في خطر
» قرار عاجل من ترامب لمواجهة "كورونا"
» أعلى سعر صرف للدولار
» نجم الأهلي: محمود الخطيب تحدث معي في التجديد لكني رفضت
» هجوم من ليلى علوي على الفنانات اللواتي يثيرن الجدل بالفساتين القصيرة
» نقل ابنة الفنان أحمد زاهر إلى المستشفى لهذه الأسباب
» بسمة وهبة تهاجم فنانة شهيرة: نزواتها اللي بتحكمها وبتتجوز كتير
» صفحة الداعية زغلول النجار تفاجيء متابعيه بخبر حزين
» فنان شهير يعلن إصابته و زوجته بفايروس كورونا: خلوا بالكم من نفسكم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:09 م

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح