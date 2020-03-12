شقيق ياسمين عبد العزيز يفضح منى فاروق ويكشف هذا الأمر

هاجم شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، الفنانة منى فاروق بسبب قرار انتحارها بعد الأزمة التي ألمت بها فى الفترة الأخيرة ودخلت بسببها السجن، وذلك على خلفية انتقادها له بسبب هجومه على شقيقته والفنان أحمد العوضي .
وقال وائل عبد العزيز،في منشور له عبر حسابه على ال "فيسبوك" : "هو حد وقف جنبك غيري لما الكل باعك، عندي سؤال مهم ليكي هو انتي مش كنتي لسه بتنتحري من كام يوم، صحيتي فاجأة تركبي التريند.. حسبنا الله ونعم الوكيل.. إن غدًا لناظره قريب".
وأثار شقيق ياسمين عبد العزيز جدلاً واسعاً فى الفترة الأخيرة بسبب شقيقته ياسمين عندما دخل فى مشاحنة كلامية مع الفنان أحمد العوضي ليكشف علاقته بشقيقته.
وبعدها قدّم وائل اعتذارًا للفنانة ياسمين عبد العزيز مؤكد أنه لن يتدخل مرة أخرى في حياتها الشخصية.