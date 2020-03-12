إخلاء مستشفى بالكويت.. لن تتخيل السبب

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الكويت

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هلع

سادت حالة من الهلع والذعر داخل أحد مستشفيات الكويت، بعدما وجدت قنبلة من مخلفات الغزو العراقي على الكويت، داخل أحد الأجنحة ما أدى إلى إخلاء الجناح وإثارة حالة من الاستنفار فيه، تخللتها شائعات بأنه تم اكتشاف إصابة بفيروس كورونا المستجد.

صحيفة "الراى" الكويتية، كشفت عن أن إخلاء الجناح بالمستشفى لم يكن بسبب "كورونا"، إنما بسبب العثور على "قنبلة مفرغة تذكارية تعود لفترة الغزو العراقي للبلاد وهي ملك لطبيب مصري متقاعد".

وأوضحت الصحيفة تفاصيل الحادثة نقلا عن مصدر أمني، قال إنه تم العثور على القنبلة من قبل أحد عمال التنظيف الذي أبلغ إدارة المستشفى التي أبلغت بدورها الأجهزة الأمنية وتم بناء على ذلك إخلاء الجناح، مما أثار الشكوك حول وجود إصابة بـ كورونا.


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