  • الخميس 12 مارس 2020
  • بتوقيت مصر10:36 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
رمضان عبد المعز

داعية : ربنا بيبتلينا علشان يكشف الخونة

آل الشيخ: الله يرحم أيام صدام

آل الشيخ: الله يرحم أيام صدام

صلاح

صحيفة إسبانية تستفز عشاق "صلاح"

الإعلامي مفيد فوزي

"أقسم بالله المصريين هيخرجوا يتفرجوا على العاصفة"

تهاني الجبالي

الجبالي : " دلوقتي أنا حاسة بوجع وطني"

مفاجأة عن سيناريو "أيام السادات"

مفاجأة عن سيناريو "أيام السادات"

مرتضى منصور

مرتضى لـ "الجبلاية": سنحاسب بالقانون

ارشيف

إخلاء مستشفى بالكويت.. لن تتخيل السبب

ظاهرة خطيرة تضرب 7 دول عربية

ظاهرة خطيرة تضرب 7 دول عربية

ميدو

"ميدو" يفتح النار على "الجبلاية"

ظاهرة خطيرة تضرب 7 دول عربية

عرب وعالم

ظاهرة خطيرة تضرب 7 دول عربية
ظاهرة خطيرة تضرب 7 دول عربية
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

الطيران السعودي يسافر إلى 4 دول عربية فقط

#

كورونا يظهر في 7 دول عربية

#

3 دول عربية توافق على صفقة القرن

#

السعودية تمنح تأشيرة مجانية لمواطني 3 دول عربية

مصر

عمان

منخفض التنين

سرعة الرياح

في تحذير جديد من خبراء الطقس، اليوم الخميس، حول منخفض جوي وصف بـ " الخطير "، سيضرب سبع دولة عربية ، بالإضافة إلى تركيا.

ويطلق على المنخفض " منخفض التنين " أو " عاصفة القرن " ، والذي سيؤدي لحالة من عدم الاستقرار الشديدة في الأحوال الجوية.

والدول العربية التي ستتعرض لظاهرة المنخفض هي : مصر، وعمان، وسوريا، والأردن، ولبنان، وفلسطين، والعراق وتركيا.

كما ستصل الرياح في مصر لحد العاصفة، حيث تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة، بالإضافة إلى سقوط أمطار غزيرة رعدية، تصل لحد السيول على مدن سيناء، وتصل كمية الأمطار المقرر سقوطها على البحيرة والإسكندرية 110 ملم، بحسب ما صرح به خبراء الأرصاد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا فوق الشجرة

فراج إسماعيل

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» اليونان تسجل أول حالة وفاة بـ "كورونا"
» فنانة شهيرة تكشف سر تشويه وجهها بـ البوتكس
» الري: محدش يخرج إحنا في خطر
» قرار عاجل من ترامب لمواجهة "كورونا"
» أعلى سعر صرف للدولار
» نجم الأهلي: محمود الخطيب تحدث معي في التجديد لكني رفضت
» هجوم من ليلى علوي على الفنانات اللواتي يثيرن الجدل بالفساتين القصيرة
» نقل ابنة الفنان أحمد زاهر إلى المستشفى لهذه الأسباب
» بسمة وهبة تهاجم فنانة شهيرة: نزواتها اللي بتحكمها وبتتجوز كتير
» صفحة الداعية زغلول النجار تفاجيء متابعيه بخبر حزين
» فنان شهير يعلن إصابته و زوجته بفايروس كورونا: خلوا بالكم من نفسكم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:09 م

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح