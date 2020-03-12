ظاهرة خطيرة تضرب 7 دول عربية

12 مارس 2020 - 09:24 ص

في تحذير جديد من خبراء الطقس، اليوم الخميس، حول منخفض جوي وصف بـ " الخطير "، سيضرب سبع دولة عربية ، بالإضافة إلى تركيا.

ويطلق على المنخفض " منخفض التنين " أو " عاصفة القرن " ، والذي سيؤدي لحالة من عدم الاستقرار الشديدة في الأحوال الجوية.

والدول العربية التي ستتعرض لظاهرة المنخفض هي : مصر، وعمان، وسوريا، والأردن، ولبنان، وفلسطين، والعراق وتركيا.

كما ستصل الرياح في مصر لحد العاصفة، حيث تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة، بالإضافة إلى سقوط أمطار غزيرة رعدية، تصل لحد السيول على مدن سيناء، وتصل كمية الأمطار المقرر سقوطها على البحيرة والإسكندرية 110 ملم، بحسب ما صرح به خبراء الأرصاد.