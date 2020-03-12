  • الخميس 12 مارس 2020
  • بتوقيت مصر10:34 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
رمضان عبد المعز

داعية : ربنا بيبتلينا علشان يكشف الخونة

آل الشيخ: الله يرحم أيام صدام

آل الشيخ: الله يرحم أيام صدام

صلاح

صحيفة إسبانية تستفز عشاق "صلاح"

الإعلامي مفيد فوزي

"أقسم بالله المصريين هيخرجوا يتفرجوا على العاصفة"

تهاني الجبالي

الجبالي : " دلوقتي أنا حاسة بوجع وطني"

مفاجأة عن سيناريو "أيام السادات"

مفاجأة عن سيناريو "أيام السادات"

مرتضى منصور

مرتضى لـ "الجبلاية": سنحاسب بالقانون

ارشيف

إخلاء مستشفى بالكويت.. لن تتخيل السبب

ظاهرة خطيرة تضرب 7 دول عربية

ظاهرة خطيرة تضرب 7 دول عربية

ميدو

"ميدو" يفتح النار على "الجبلاية"

"ميدو" يفتح النار على "الجبلاية"

الرياضة

ميدو
ميدو
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

"أفلس".. فنان شهير يفتح النار على عمرو دياب

#

"نيمار" يفتح النار على جهاز "سان جيرمان"

#

مرتضى منصور يفتح النار على مسئولى الأهلى

#

أيمن بهجت قمر يفتح النار على"شاكوش": "الموضوع مستفز وجريمة"

الجبلاية

ميدو

طقس

ارصاد

فتح أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، النار على اتحاد الكرة المصري، بسبب قرار تأجيل مباريات اليوم بالدوري الممتاز.

ونشر "ميدو" عبر انستجرام فيديو له من القاهرة الجديدة وهو يؤكد على أن حالة الطقس لا تستدعي تأجيل مباريات اليوم بالدوري الممتاز.

وقال مدرب المقاصة السابق:"الجو فيه شوية هو.. شتاء عادي فقط، لا أعلم سبب تأجيل مباريات الدوري الممتاز، الذي من المفترض أن تؤجل بناء على حالة الملعب قبل المباراة".

وأضاف:" الحكم والمراقبين هم من يلاحظوا حالة الملعب والطقس والطرق المؤدية للملعب، وبناء على ذلك يتم التأجيل، أما عن توقع الأرصاد الجوية، فهذا لا يحدث في أي مكان في العالم".

وأكمل:" إحنا بنعمل حاجات مش موجودة في اي حته في العالم، وهي دي الطريقة الذي يتم بها تأجيل المباريات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا فوق الشجرة

فراج إسماعيل

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» اليونان تسجل أول حالة وفاة بـ "كورونا"
» فنانة شهيرة تكشف سر تشويه وجهها بـ البوتكس
» الري: محدش يخرج إحنا في خطر
» قرار عاجل من ترامب لمواجهة "كورونا"
» أعلى سعر صرف للدولار
» نجم الأهلي: محمود الخطيب تحدث معي في التجديد لكني رفضت
» هجوم من ليلى علوي على الفنانات اللواتي يثيرن الجدل بالفساتين القصيرة
» نقل ابنة الفنان أحمد زاهر إلى المستشفى لهذه الأسباب
» بسمة وهبة تهاجم فنانة شهيرة: نزواتها اللي بتحكمها وبتتجوز كتير
» صفحة الداعية زغلول النجار تفاجيء متابعيه بخبر حزين
» فنان شهير يعلن إصابته و زوجته بفايروس كورونا: خلوا بالكم من نفسكم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:09 م

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح