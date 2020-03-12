"ميدو" يفتح النار على "الجبلاية"

12 مارس 2020 - 09:15 ص

فتح أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، النار على اتحاد الكرة المصري، بسبب قرار تأجيل مباريات اليوم بالدوري الممتاز.

ونشر "ميدو" عبر انستجرام فيديو له من القاهرة الجديدة وهو يؤكد على أن حالة الطقس لا تستدعي تأجيل مباريات اليوم بالدوري الممتاز.

وقال مدرب المقاصة السابق:"الجو فيه شوية هو.. شتاء عادي فقط، لا أعلم سبب تأجيل مباريات الدوري الممتاز، الذي من المفترض أن تؤجل بناء على حالة الملعب قبل المباراة".

وأضاف:" الحكم والمراقبين هم من يلاحظوا حالة الملعب والطقس والطرق المؤدية للملعب، وبناء على ذلك يتم التأجيل، أما عن توقع الأرصاد الجوية، فهذا لا يحدث في أي مكان في العالم".

وأكمل:" إحنا بنعمل حاجات مش موجودة في اي حته في العالم، وهي دي الطريقة الذي يتم بها تأجيل المباريات.