استيقظ من النوم فوجد عضوه الذكري مقطوعا .. والجاني مفاجأة

12 مارس 2020 - 07:05 ص

أقدمت سيدة سكندرية على جريمة تقشعر لها الأبدان بعد اكتشافها خيانة زوجها .



وتلقى قسم شرطة كرموز إخطارا من مستشفى النيل يفيد وصول "ن.ع.ت" - عامل - إلى المستشفى مصابا بنزف شديد بعد قطع عضوه الذكري .



وبإجراء التحريات تبين أن زوجته "س.ح.ع" - 23 سنة - وراء الجريمة ، حيث قامت بتخديره وقطع عضوه الذكري بسكين بعد غيابه عن الوعي .



وبالقبض عليها أقرت أنها قامت بالجريمة انتقاما من الزوج لتعدد علاقاته النسائية .



تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.