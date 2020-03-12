استيقظ من النوم فوجد عضوه الذكري مقطوعا .. والجاني مفاجأة

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عضو ذكري

سيدة

أقدمت سيدة سكندرية على جريمة تقشعر لها الأبدان بعد اكتشافها خيانة زوجها .

وتلقى قسم شرطة كرموز إخطارا من مستشفى النيل يفيد وصول "ن.ع.ت" - عامل - إلى المستشفى مصابا بنزف شديد بعد قطع عضوه الذكري .

وبإجراء التحريات تبين أن زوجته "س.ح.ع" - 23 سنة - وراء الجريمة ، حيث قامت بتخديره وقطع عضوه الذكري بسكين بعد غيابه عن الوعي .

وبالقبض عليها أقرت أنها قامت بالجريمة انتقاما من الزوج لتعدد علاقاته النسائية .

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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