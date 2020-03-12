» فنان شهير يعلن إصابته و زوجته بفايروس كورونا: خلوا بالكم من نفسكم

12 مارس 2020 - 06:55 ص

أصدر الممثل الأسطوري توم هانكس بيانا حزينا لمتابعيه أعلن فيه إصابته و وزوجته بفايروس كورونا.



وقال النجم "توم هانكس": كنت في أستراليا أنا و زوجتي الممثلة ريتا ويلسون ، وهناك شعرنا بإعياء كما لو كنا أصبنا بنزلة برد عادية .. كان لدى ريتا بعض القشعريرة .



وأضاف: كما هو متبع ذهبنا لإجراء تحاليل كورونا وتبين أن النتيجة إيجابية للأسف ، تم وضعنا في الحجر الصحي وسوف أبقيكم على اطلاع بالتطورات .. اعتنوا بأنفسكم.