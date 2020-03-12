محمد بركات: لهذه الأسباب استبعدنا النني من قائمة المنتخب

أحمد عادل شعبان
كشف محمد بركات - المدير الرياضي لمنتخب مصر - أسباب عدم استدعاء محمد النني إلى قائمة منتخب مصر .
وقال "بركات" في مداخلة مع برنامج "جمهور التالتة" : دعنا نتفق أن محمد النني لاعب كبير جدًا ولا داعي لتحميل الأمور أكثر من حجمها.
وأضاف: سنلعب مباراتين في 3 أيام ورأى الكابتن حسام البدري أنه لا داعي لاستدعاء النني خلال المدة القصيرة هذه.
وتابع: كل مباراة ولها ظروفها وتشكيلها وليس معنى أن النني ليس معنا أننا نرفض تواجده.
ظهر12:09 م
فجر
04:51
شروق
06:13
ظهر
12:09
عصر
15:33
مغرب
18:06
عشاء
19:36