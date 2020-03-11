» تعليق مثير من فرج عامر على ركلة جزاء الأهلي

علق رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، فرج عامر منذ قليل، على ركلة جزاء النادي الأهلي المحتسبة في الوقت بدلًا من الضائع والتي أحرزها عمرو السولية.

وعقب «عامر» عبر صفحته الشخصية بموقع التغريدات القصيرة «تويتر» قائلًا: «الشغل اشتغل هو ده قدرنا».

وتوقفت سلسلة انتصارات النادي الأهلي بالدوري المصري الممتاز، بعد تعادله مع نادي سموحة بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، بإستاد القاهرة الدولي من منافسات الجولة الـ18 لبطولة الدوري الممتاز.

عمرو السولية أنقذ الأهلي من السقوط في بئر الهزيمة للمرة الأولى هذا الموسم محلياً بعدما سجل هدف التعادل القاتل للمارد الأحمر في الدقيقة 93 أمام سموحة.

وسجل الغينى يوسف ديوب هدف سموحة فى الدقيقة 69، وتعادل عمرو السولية للأهلي من ضربة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفار.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 49 نقطة ويبقي في القمة ، كما يرتفع رصيد سموحة إلى 25 نقطة ويبقي في المركز السابع.



