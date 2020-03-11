قيود السفر بسبب كورونا يؤجل مباراتين في الدوري الأوروبي

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) رسميا تأجيل مباراتين بالدوري الأوروبي بسبب قيود السفر بين إسبانيا وإيطاليا.

وكشف ويفا رسميا عن تأجيل مباراتين من مباريات الغد الخميس بين إشبيلية وروما، وإنتر ضد خيتافي.

وكان نادي روما قد كشف صباح اليوم الأربعاء عن رفض السلطات الإسبانية السماح لطائرة الفريق بالهبوط في أراضيها.

وكان من المفترض أن تغادر بعثة روما العاصمة الإيطالية يوم الأربعاء نحو إسبانيا من أجل مباراة إياب دور الـ32.

وخاطب روما الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من أجل معرفة مصير المباراة المقرر لها غدا الخميس قبل أن يتم تأجيلها لأجل غير مسمى.

وتفشى فيروس كورونا بقوة في إيطاليا إذ أن عدد المصابين بلغ أكثر من 10 آلاف حالة مع وفاة أكثر من 600 شخص حتى وقت كتابة هذه السطور.

غير أن إيطاليا هي أكثر دولة بها عدد إصابات بفيروس كورونا بعد الصين.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الإيطالية يوم الإثنين رسميا تعليق كافة الأنشطة الرياضية بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.