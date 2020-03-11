  • الأربعاء 11 مارس 2020
  • بتوقيت مصر10:20 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد رمضان والطيار المفصول

قرار مفاجئ من المحكمة في قضية محمد رمضان والطيار المفصول

تواضروس

«تواضروس»: المحمول من أوثان العصر الحديث

وزيرة الصحة هالة زايد

الصحة تعلن اكتشاف 7 إصابات جديدة بـ«كورونا»

ترامب

«ترامب» يعلن عن «كارثة وطنية» قريبًا

وزير التعليم

قرار جديد من التعليم بشأن تعليق الدراسة

ياسمين صبري

شاهد.. تحدِ ساخن بين ياسمين صبري ونرمين الفقي

القبض على السائق الذي تنمر بالشاب الصيني ومصور الفيديو

القبض على السائق الذي تنمر بالشاب الصيني ومصور الفيديو

الإعلامي جابر القرموطي

شاهد ماذا فعل حرس أمير قطر مع جابر القرموطي

حمد مختار جمعة

وزير الأوقاف: لاعلاقة لـ"كورونا" بعلامات الساعة

الافتاء

الإفتاء:«اقتربت القيامة.. استعدوا»

خرجوا من المستشفى

الصحة تعلن شفاء 8 حالات من مصابي فيروس كورونا

الحياة السياسية

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

الصحة العالمية: تصنيف "كورونا" وباءً عالميًا وارد

#

ارتفاع الإصابات بكورونا في إسرائيل إلى 66 شخصا

#

إعلامية شهيرة تعلن شفاءها من فيروس كورونا

#

الصحة العالمية تطالب دول "كورونا" بتعليق الدراسة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء عن خروج 7 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل من إجمالي الـ27 حالة التي تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19).

جاء ذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى تعافي الحالة الأولى المكتشفة في مصر لشخص أجنبي كان حاملا للفيروس، ليصبح إجمالي المتعافين 8 حالات حتى الآن.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الـ7 حالات التي غادرت مستشفى العزل اليوم، من ضمنهم 6 مصريين و حالة لشخص أجنبي.

وضمن الخطة الوقائية والاحترازية التي تطبقها الوزارة حيال الباخرة النيلية بمحافظة الأقصر التي ظهرت بها بعض الإصابات، كشف مجاهد عن مغادرة 7 حالات من الحجر الصحي بعد التأكد من سلبية تحاليلهم للمرة الثانية والاطمئنان عليهم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا فوق الشجرة

فراج إسماعيل

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ممثل إيطالي يستغيث لدفن جثة شقيقته المتوفاة بـ «كورونا»
» مفاجأة صادمة تفجرها فنانة شهيرة حول تحولها جنسيًا
» تعليق مثير من فرج عامر على ركلة جزاء الأهلي
» سلسلة انتصارات الأهلي تتوقف بعد التعادل مع سموحة
» الدولار يستقر أمام الجنيه اليوم الأربعاء
» القبض على فنانة كويتية شهيرة وزوجها في قضية مخلة
» لاعب يغتصب فتاة.. وهاتفها يقوده إلى السجن
» غلق المطارات السودانية أمام الطائرات القادمة من مصر
» مفاجأة.. الزمالك يستعين بقرار حكومي لإعادة مباراة القمة
» قصف مكثف يستهدف قوات أمريكية بالعراق
» الجريدة الرسمية: تغيير اسم نادي «مصمص»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:51 ص

  • فجر

    04:52

  • شروق

    06:15

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح