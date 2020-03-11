الصحة تعلن شفاء 8 حالات من مصابي فيروس كورونا

أحمد سالم
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء عن خروج 7 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل من إجمالي الـ27 حالة التي تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19).
جاء ذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى تعافي الحالة الأولى المكتشفة في مصر لشخص أجنبي كان حاملا للفيروس، ليصبح إجمالي المتعافين 8 حالات حتى الآن.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الـ7 حالات التي غادرت مستشفى العزل اليوم، من ضمنهم 6 مصريين و حالة لشخص أجنبي.
وضمن الخطة الوقائية والاحترازية التي تطبقها الوزارة حيال الباخرة النيلية بمحافظة الأقصر التي ظهرت بها بعض الإصابات، كشف مجاهد عن مغادرة 7 حالات من الحجر الصحي بعد التأكد من سلبية تحاليلهم للمرة الثانية والاطمئنان عليهم.
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