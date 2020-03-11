«ترامب» يعلن عن «كارثة وطنية» قريبًا

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أمريكا

ترامب

كورونا

كارثة وطنية

أكدت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم الأربعاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس إعلان تفشي فيروس كورونا فى الولايات المتحدة الأمريكية يمثل كارثة على المستوى الوطنى.

وفي سياق منفصل حذرت منظمة الصحة العالمية الدول المصابة بـ فيروس كورونا بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للحد من عدوى كورونا وهذا يساعد على تقليل أعداد الوفيات.

وقالت الصحة العالمية إن انتشار كورونا خارج الصين ارتفع 23 ضعفًا خلال أسبوعين.

وتابعت الصحة العالمية أن عدد المصابين بفيروس كورونا وصل إلى مستوى وباء عالمي.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا يمكن تصنيفه كوباء عالمى.


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