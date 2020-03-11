وزير الأوقاف: لاعلاقة لـ"كورونا" بعلامات الساعة

11 مارس 2020 - 08:09 م

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن هناك فرق بين الجواز والوقوع، فالجواز أنه لو كانت التجمعات تشكل خطر على حياة الناس، يتم إلغاء هذه التجمعات التي تؤدي لخطر على حياة الناس وهنا يجوز منع كل ما يؤدي لخطر على حياة الناس.

وأضاف "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN "، اليوم الأربعاء، أن مصر من أقل الدول إصابات بكورونا، ولسنا الآن في حاجة إلى منع صلاة الجمعة، ولكن كإجراء احترازي وقائي، لن تزيد خطبة الجمعة عن 15 دقيقة مع تقليل الوقت بين الآذان والإقامة، وأن تقتصر المساجد على الصلاة فقط، وحال وجود ساحات مفتوحة والظروف الجوية مواتية، فالأفضل الصلاة في ساحات مفتوحة.

وتابع، أن الإخوان فقدت كل عوامل الاتزان النفسي، وفجرها وفحشها فاق التصورات وينبغي أن تفضح بمنهجها الذي يهدد العالم أجمع، مستنكرًا الدعوة التي أطلقها إخواني وحثوا خلالها مصابي كورونا على التوجه لأقسام الشرطة لإصابة أكبر عدد من المواطنين وأفراد الشرطة، مؤكدًا أن من فعل ذلك متعمدًا في أي مرض ينقل العدوي وتسبب في إصابة شخص بمرض يسبب الوفاه، ويعلم أنه يسبب الوفاه، فهو قاتل عمدًا ويجب أن يعاقب قانونًا بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

ونوه، بأن علامات الساعة علم غيب علمها عند الله، وهي موجودة منذ نزول القرآن منذ عهد الرسول –صلى الله عليه وسلم-، وما يحدث من انتشار فيروس كورونا، لا علاقة له بالساعة وإنما هو إنذار للبشرية جمعاء، ولا يرتبط بإسلام أو كفر أو إيمان وغيره، مطالبًا بالصمت الإلكتروني وعدم نشر الأخبار دون تحقق، فالصمت الإلكتروني خير من الجهل الإلكتروني، فمن نقل الكذب فهو أحد الكذابين.