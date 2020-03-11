القبض على السائق الذي تنمر بالشاب الصيني ومصور الفيديو

أعلنت وزارة الداخلية القبض على ضبط سائق تنمر بشاب صيني، وأنزله من سيارته أعلى الطريق الدائري بالقرب من المعادي، إلى جانب القبض على مصور الفيديو، الذي أثار ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر وخارجها.

وكان مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يزهر قيام قائد سيارة وهو يقوم بإنزال شاب يبدو من ملامحه آسيوية – تبين لاحقًا أنه صيني الجنسية – ويقوم ويسخر منه، بزعم أنه سيصيبه بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المتداول تم تصويره أعلى الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.. حيث أمكن تحديد هوية المجني عليه (سن 31 مهندس.. يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، مقيم بأحد الفنادق الكائنة بمحافظة الجيزة".

وأشارت إلى أنه بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المنوه عنها، والتي تبين أنها ملك أحد الأشخاص (سائق مقيم بدائرة قسم مصر القديمة)، حيث تم ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه قام باصطحاب الشاب الصيني من الفندق محل إقامته لتوصيله إلى منطقة العباسية.

ولفت إلى أنه في الطريق، لاحظ قيامه بالسعال المستمر داخل السيارة قيادته، فقام بإنزاله بمحل البلاغ خشية إصابته بفيروس كورونا.

كما تم القبض على مصور مقطع الفيديو والقائم بنشره على موقع التواصل الاجتماعي وتبين أنه (مهندس ومقيم بدائرة قسم العمرانية بالجيزة)

واعترف بتصويره للواقعة على سبيل المزاح، وأشار إلى قيامه بحذف مقطع الفيديو من على هاتفه المحمول الذي تم به تصوير الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم عرض السائق ومصور الفيديو على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.