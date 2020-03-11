» بالصور.. فنان كويتي عاريًا على السرير

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عارى

فنان كويتى

السرير

أحدث الفنان الكويتي ?عبدالله الطراروة،? جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب نشره صور عارية له على السرير، حيث ظهرا دون ملابس تمامًا مغطيًا المنطقة الحساسة من جسده فقط.

وشن متابعوه هجومًا عنيفًا عليه بسبب الصور الجريئة التي نشرها والتي لا تتفق مع عادات وتقاليد المجتمع الكويتي.

فعاد ونشر نفس الصور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتاعي "إنستجرام" وعلق عليها قائلًا :« كلام للبعض.. يعيبون على الهنود والهنود ربوهم.. بابو وراجو ودوك انتي واهلك المدرسه».

وتابع :« وميري وكانتي ياما شربتك حليب وطبخت لك غداك .. اكيد يجينا وباء #كورونا دام هذي اخلاقنا .. دايماً شايفين نفسنا فوق كل الناس والحقيقة ان البلدان الثانيه لها حضاره وتاريخ وتطور قبل لا جد جدك يسكن في بيت من طابوق .. بختصار ميري وكومار تسوى طوايفك».

وتابع الفنان الكويتي :« واذا على الملابس انتو اتموتون على جذي مافي مسلسل في #نتفليكس ما شفتوه».

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كلام للبعض يعيبون على الهنود والهنود ربوهم بابو وراجو ودوك انتي واهلك المدرسه وميري وكانتي ياما شربتك حليب وطبخت لك غداك .. اكيد يجينا وباء #كورونا دام هذي اخلاقنا .. دايماً شايفين نفسنا فوق كل الناس والحقيقة ان البلدان الثانيه لها حضاره وتاريخ وتطور قبل لا جد جدك يسكن في بيت من طابوق .. بختصار ميري وكومار تسوى طوايفك ???? واذا على الملابس انتو اتموتون على جذي مافي مسلسل في #نتفليكس ما شفتوه ??

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