» الداخلية تعلن القضاء على عنصر إجرامي شديد الخطورة

لقي عنصر جنائي شديد الخطورة مصرعه بالإسماعيلية في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة.

وتمكنت أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام، من تحديد مكان اختباء أحد أبرز العناصر الجنائية شديدة الخطورة بإحدى المزارع بالظهير الصحراوي بمحافظة الإسماعيلية.

وكان العنصر هاربًا من السجون منذ يناير 2011، أثناء تنفيذ عقوبة السجن المؤبد في قضية ( قتل عمد ) والهارب من تنفيذ 20 حكما أبرزهم ( 3 إعدام – 11 مؤبد – 2 حبس ) في قضايا (سطو مسلح – قطع طريق – قتل عمد – سرقة بالإكراه – إتجار بالمخدرات – خطف – سلاح بدون ترخيص).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المزرعة المشار إليها وتبادل إطلاق النيران معه مما أسفر عن مصرعه وعثر بحوزته على ( بندقية آلية – عدد من الخزن – كمية من الطلقات النارية – مبلغ مالى).. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوالى النيابة العامة التحقيقات.