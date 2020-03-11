  • الأربعاء 11 مارس 2020
  • بتوقيت مصر06:59 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أمواج

الأرصاد: غدًا الخميس دافئ وسيول في هذه المناطق

تريكة

«أبوتريكة» يدعو إلى تجميد الأنشطة الرياضية

الافتاء

الإفتاء:«اقتربت القيامة.. استعدوا»

ياسمين صبري

شاهد.. تحدِ ساخن بين ياسمين صبري ونرمين الفقي

علي ربيع وزوجته

طليقة «علي ربيع» تعلن زواجهما

أرشيفية

إصابة 238.. «كورونا» يتفشى في قطر بشكل مفاجئ

الضابط

وفاة ضابط شرطة داخل مكتبه بشكل مفاجئ

الإعلامي جابر القرموطي

شاهد ماذا فعل حرس أمير قطر مع جابر القرموطي

مرتضى واشرف

مفاجأة.. الزمالك يستعين بقرار حكومي لإعادة مباراة القمة

أرشيفية

القبض على فنانة كويتية شهيرة وزوجها في قضية مخلة

الداخلية تعلن القضاء على عنصر إجرامي شديد الخطورة

قضايا وحوادث

الداخلية التونيسية
الداخلية التونيسية
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

تونس.. الداخلية تعلن القضاء على عنصر إرهابي

#

الداخلية: القضاء على 13 إرهابيًا بالعريش

#

القبض على أدمن صفحة «أسرع قرض في مصر» و«قرض حسن»

الداخلية

الأمن

عنصر أجرامى

شديد الخطورة

لقي عنصر جنائي شديد الخطورة مصرعه بالإسماعيلية في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة.

وتمكنت أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام، من تحديد مكان اختباء أحد أبرز العناصر الجنائية شديدة الخطورة بإحدى المزارع بالظهير الصحراوي بمحافظة الإسماعيلية.

وكان العنصر هاربًا من السجون منذ يناير 2011، أثناء تنفيذ عقوبة السجن المؤبد في قضية ( قتل عمد ) والهارب من تنفيذ  20 حكما أبرزهم ( 3 إعدام – 11 مؤبد – 2 حبس ) في قضايا (سطو مسلح – قطع طريق – قتل عمد – سرقة بالإكراه – إتجار بالمخدرات – خطف – سلاح بدون ترخيص).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المزرعة المشار إليها وتبادل إطلاق النيران معه مما أسفر عن مصرعه وعثر بحوزته على ( بندقية آلية – عدد من الخزن – كمية من الطلقات النارية – مبلغ مالى).. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوالى النيابة العامة التحقيقات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا فوق الشجرة

فراج إسماعيل

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بالصور.. فنان كويتي عاريًا على السرير
» إصابة نائب روحاني بـ"كورونا"
» مروان محسن يقود هجوم الأهلي أمام سموحة
» الداخلية تعلن القضاء على عنصر إجرامي شديد الخطورة
» سجن «هارفي وينشتاين» قطب هوليود 23 عامًا بتهمة الاغتصاب
» كاميرا حرارية لحماية "أردوغان" من "كورونا"
» إجازة للجميع في الكويت حتى 26 مارس
» 5 نصائح عند غسيل الملابس للوقاية من فيروس كورونا
» فيديو صادم: خنزير على هيئة إنسان يفجر ضجة واسعة
» الري: الأمطار المتوقعة لم تحدث من قبل
» بيان عاجل من مصر للطيران بشأن طقس الخميس

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:35 م

  • فجر

    04:52

  • شروق

    06:15

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح