«أبوتريكة» يدعو إلى تجميد الأنشطة الرياضية

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تجميد النشاط

انتشار كورونا

تجميد الأنشطة الرياضية

دعا محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري سابقًا، الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى وقف الأنشطة الرياضية بأكملها حفاظًا على البشرية من فيروس كورونا المستجد.

وقال تريكة، خلال الأستوديو التحليلي لإحدى المباريات عبر مجموعة قنوات «بي إن سبروت»، إن إقامة مباريات كرة القدم بدون حضور جماهيري هو مجرد أنصاف حلول وليس حل جذري.

وتابع، أن ما يطيح بالبشر في تعاملهم في معظم الأزمات، هي أنصاف الحلول التي يعتمدون عليها، مشيرًا إلى أن الحل القاطع هو إيقاف النشاط الرياضي بأكمله.

ورأي نجم الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، أن مجرد إقامة المباريات، سبب كافٍ جدًا لانتشار الفيروس وتنقله بين الأشخاص، مشيرًا إلى أن الدول تخشى الخسائر الاقتصادية ولا يبالون بخسائر الأرواح.

وتساءل عن مدى قبول الدول للخسائر الاقتصادية أو البشرية، لافتًا إلى الاقتصاد يمكن تعويضه في أزمنة تالية، لكن حياة الإنسان لا تعوض.

وشدد محمد أبوتريكة، أنه لابد من قرار قوي وأكيد، لوقف جميع الأنشطة الرياضية بالعالم، لأن هذا يخص البشرية، موضحًا أن كرة القدم وسيلة ترفيهية وليست ضرورة.

وأتم حديثه عن الخطر الذي يهدد العالم كله، بأن حياة البشر أهم من مباريات كرة القدم، معقبًا: «الرأس مالية المتوحشة تسود العالم».

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