شاهد.. تحدِ ساخن بين ياسمين صبري ونرمين الفقي

11 مارس 2020 - 06:01 م

بطريقة غير مباشرة، دخلت الفنانة نرمين الفقي في تحد مع الفنانة ياسمين صبري، عن طريق استعراض المهارات أثناء التدريب في "الجيم".

الفنانة ياسمين صبري، دائمًا ما تنشر صورًا وفيديوهات لها، أثناء أدائها بعض الحركات الصعبة في الجيم، وهو ما دخلت نرمين الفقي على الخط فيه بعد نشرها فيديو مع مدربها وهي تقوم ببعض الحركات.

وظهرت الفنانة نيرمين الفقى فى مقطع الفيديو مع المدرب الخاص ، وهى تقوم ببعض التمارين الصعبة من خلال رفع قدميها على الحائط.

فيما نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة لها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت فيها أثناء تأدية أحد التمارين التي تحتاج إلى مرونة الجسم، وهو تمرين "فتح الحوض"، وذلك أثناء تواجدها داخل صالة الجيم.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للفنانتين مقارنين بينهما، ومثنين على اللياقة البدنية التي يتمتعان بها.