الإفتاء:«اقتربت القيامة.. استعدوا»

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دار الافتاء

علامات الساعة

دعا الدكتور علي فخر، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى الاستعداد للقاء الله جل وعلا.

جاء هذا خلال حديثه في فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية على حسابها الرسمي على "فيس بوك".

وخلال المقطع قال، إنّ الحديث عن علامات الساعة الكبرى واسع وكبير، موضحًا أن هناك الكثير من علامات الساعة ظهرت.

وذكر أن "مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حد ذاته من علامات الساعة، ومنذ ذلك اليوم وحتى يومنا هذا ظهرت الكثير من علامات الساعة".

وأكمل: "الساعة اقتربت، ولذلك يجب على الإنسان الاستعداد للقاء الله وألا ينشغل الإنسان بالدنيا عن الله".


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