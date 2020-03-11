طليقة «علي ربيع» تعلن زواجهما

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زواج

فنان

على ربيع

طليقة

بعد مرور حوالي عام على انفصالهما، وإعلان الطلاق عقب فترة خلافات كبيرة، أعلنت ندى محمود، طليقة الفنان علي ربيع زواجهما وعودتهما مرة أخرى.

ونشرت ندي حمود، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" :« انهاردة البوست ده لكل الناس اللي بتحبني انا وعلي ومليكى وبيتمنوا لنا الخير وكانوا بيدعوا لنا زى ماانتم عارفين كان في خلافات اسرية بينا واحنا دلوقتي الحمد لله تخطينا كل الصعوبات دي لمصلحة بيتنا اولا واخيرا ورجعنا لبعض».

وأضافت :« كان ممكن نتخطاها من زمن أقصر لولا إن كان في صحافة شرسة ومواقع نشروا علي لساننا أكاذيب إحنا الاتنين، النهاردة بقول لأي حد زعل مني حقك عليه والماما علي كمان حقك عليه انتي في مقام ماما ولو زعلتي من تصرفي ببوس رأسك زي مامتي وغالية ».

وانهالت عليها تعليقات المتابعين، مهنئين إياها بعودتها لزوجها الفنان علي ربيع، داعين لهما بالسعادة.


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