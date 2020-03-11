» 5 نصائح عند غسيل الملابس للوقاية من فيروس كورونا

مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم، يبذل الناس كل ما في وسعهم لحماية أنفسهم، وبينما يظل غسل اليدين الطريقة الأكثر فاعلية، إلا أن هناك خطوات أخرى يمكن اتخاذها لتقليل خطر انتشار الفيروس المميت.

ونصحت هيئة الصحة العامة إنجلترا، الجميع بالسعال والعطس في منديل، وغسل الأيدي قبل تناول الطعام، وبعد الذهاب إلى العمل أو العودة إلى المنزل.

في الوقت الذي حذر فيه أحد الخبراء من انتشار الجراثيم في الملابس والمناشف، خاصة إذا استخدمها أكثر من شخص واحد.

لذا من المهم الاعتناء بغسل الملابس أكثر من الأوقات العادية، واتخاذ خطوات إضافية لمنع تكاثر البكتيريا في الملابس، مع التأكيد على أن غسل الملابس في "درجة حرارة 30 درجة" لن يكون بالضرورة كافيًا لقتل الفيروس.

ووجه ديان ديميتروف، الرئيس التنفيذي لشركة "Laundryheap "، مجموعة من أهم النصائح حول كيفية غسل الملابس لضمان عدم الإصابة بفيروس كورونا المعروف باسم " "Covid-19 .

. درجة حرارة مرتفعة

كلما ارتفعت درجة الحرارة التي تغسل فيها الملابس كلما زادت احتمالية قتله لأي علامات للفيروس.

يقول ديان: "درجة حرارة الجسم الأساسية لدينا تبلغ في المتوسط ??37 درجة، وتوفر الظروف المثالية لنمو البكتيريا والفيروسات".

وأضاف: "هذا يعني أنك إذا كنت تتصدى للفيروس التاجي اللعين، فإن الغسيل في درجة حرارة 30 درجة قد لا يمنع الإصابة".

وتابع: "لن تنجو معظم الفيروسات في درجات حرارة تزيد عن 60 درجة، لذا يمكنك اختيار الأشياء التي تتعرض للجراثيم بشكل خاص وغسلها في درجة حرارة أقل، مثل مناشف الشاي والفراش ومناشف الحمام والقفازات والأوشحة وملابس الأطفال".

ومع ذلك، إذا كنت قلقًا، فإن "ديان" يوصي بغسل الملابس كثيرًا بدلاً من ذلك.

. خطوات إضافية

هناك بعض الخطوات الإضافية التي يمكنك اتخاذها للتصدي لفيروس كورونا عند غسل الملابس.

وقال ديان: "يمكن للحرارة الشديدة ودرجات الحرارة المتجمدة أن تمنع البكتيريا من التكاثر، لذلك عند غسل الملابس، قم بخطوات إضافية، وضع الغسيل في المجفف لمدة 20 دقيقة، لمزيد من الحرارة ومكافحة الجراثيم".

وتابع: "بالنسبة للأشياء الحساسة جدًا للغسيل الساخن، يفضل التنظيف الجاف".

. تطهير الغسالة

إذ يوصي "ديان" بـ "سكب كوب من الخل الأبيض مباشرةً في وعاء الغسالة وبدء دورة غسيل ساخن لا تقل عن 60 درجة. مع تجربة هذا الأمر مرة كل شهر لتجنب أي تراكم من الصابون والعفن والبكتيريا".

. المنظفات الإضافية

قد تعتقد أن استخدام المنظفات الإضافية سيؤدي إلى قوة تنظيف إضافية، لكن بالعكس يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية.

يقول ديان: "الكثير من المنظفات يترك رواسب صابون إضافية، تمسك بالغسيل وتحبس الأوساخ، بدلاً من إزالتها. والزيادة في رغوة الصابون تؤدي إلى زيادة تراكم بقايا الصابون في الغسالة".

وأوصى عوضًا عن المنظفات الكيماوية باستخدام الخل الأبيض، فهو "مضاد للجراثيم بشكل طبيعي، ويعمل على تليين وتنشيط الملابس".

وتابع: "أضف كوبًا إلى درج الغسالة أثناء دورة الشطف، سوف تتبدد الرائحة، ويمكنك إضافة بعض الزيوت الأساسية بعد إضافة العطر".

. تطهير فعال

إذا كنت تشارك منزلًا مع شخص آخر، من المهم أن تتأكد من تنظيف كل شيء بعده، كما ينصح ديان، عبر "التعامل مع جميع الملابس والمفروشات التي يستخدمها بالقفازات المطاطية وغسلها على الفور"، على أن تكون عملية الغسيل بمطهر آمن.