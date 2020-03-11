  • الأربعاء 11 مارس 2020
  • بتوقيت مصر06:03 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الافتاء

الإفتاء:«اقتربت القيامة.. استعدوا»

ياسمين صبري

شاهد.. تحدِ ساخن بين ياسمين صبري ونرمين الفقي

علي ربيع وزوجته

طليقة «علي ربيع» تعلن زواجهما

أرشيفية

إصابة 238.. «كورونا» يتفشى في قطر بشكل مفاجئ

سعفان

الحبس والغرامة لمن يغادر منزله في إيطاليا

الإعلامي جابر القرموطي

شاهد ماذا فعل حرس أمير قطر مع جابر القرموطي

مرتضى واشرف

مفاجأة.. الزمالك يستعين بقرار حكومي لإعادة مباراة القمة

الضابط

وفاة ضابط شرطة داخل مكتبه بشكل مفاجئ

طقس بارد

هاني الناظر: ما سيحدث غدًا «تهويل» من الحكومة

أرشيفية

القبض على فنانة كويتية شهيرة وزوجها في قضية مخلة

نيللي كريم تتعرض لحادث مروع وتدخل العمليات

الصفحة الأخيرة

نيللي كريم
نيللي كريم
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

نيللي كريم عن يوسف شاهين: فنان مختلف

#

صور.. حادث بشع لبائع عصير تمزقت يده داخل العصارة

#

نيللي كريم: نجوت من الإصابة بالشلل بأعجوبة

#

إعلامية شهيرة تتعرض لحادث سير مروع

حادث مروع

العمليات

نيللى كريم

تعرضت الفنانة السينمائية نيللي كريم لحادث اليوم الأربعاء، أثناء تصوير مسلسلها الجديد «100 وش».

وتم نقل الفنانة على الفور إلى المستشفى للاطمئنان على حالتها الصحية، حيث تبين أنها كانت تستقل دراجة بخارية "موتوسيكل"، برفقة شخص، ولكنه فقد السيطرة أثناء القيادة، ليصطدم بحائط.

وأوضح عدد من زملاء نيللى في فريق انتاج المسلسل أنهم نقلوها إلى المستشفى للاطمئنان على حالتها، لا سيما أنها تعرضت إصابات بالغة، حيث تم نقلها إلى غرفة العمليات، ولكنها لم تبق فيها وقت كبير.

نيللى تشارك في مسلسل "100 وش"، بمشاركة آسر ياسين، والمسلسل يكتبه أحمد وائل وعمرو الدالى، وتخرجه كاملة أبو ذكرى، حيث صورت ما يقرب من 28 يوماً حتى الآن، وصورت أسرة المسلسل فى أكثر من لوكيشن، آبرزهم بولاق أبو العلا، ومدينة 6 أكتوبر، ومن المقرر أن يشهد المسلسل تغير فى الديكورات خلال الفترة المقبلة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا فوق الشجرة

فراج إسماعيل

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إجازة للجميع في الكويت حتى 26 مارس
» 5 نصائح عند غسيل الملابس للوقاية من فيروس كورونا
» فيديو صادم: خنزير على هيئة إنسان يفجر ضجة واسعة
» الري: الأمطار المتوقعة لم تحدث من قبل
» بيان عاجل من مصر للطيران بشأن طقس الخميس
» فنانة كويتية شهيرة تجري عملية تحول جنسي (صور)
» إصابة مصري في السعودية بـ"كورونا"
» هكذا علقت جوهرة على خطوبتها من صاحب "بنت الجيران"
» تفاصيل جديدة عن المصريين المصابين بـ"كورونا"
» وزير النقل: كدا هنوقف حياتنا بالكامل
» وزراء يتفقدون طريق عبور نقل المومياوات الملكية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:05 م

  • فجر

    04:52

  • شروق

    06:15

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح