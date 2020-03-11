نيللي كريم تتعرض لحادث مروع وتدخل العمليات

تعرضت الفنانة السينمائية نيللي كريم لحادث اليوم الأربعاء، أثناء تصوير مسلسلها الجديد «100 وش».

وتم نقل الفنانة على الفور إلى المستشفى للاطمئنان على حالتها الصحية، حيث تبين أنها كانت تستقل دراجة بخارية "موتوسيكل"، برفقة شخص، ولكنه فقد السيطرة أثناء القيادة، ليصطدم بحائط.

وأوضح عدد من زملاء نيللى في فريق انتاج المسلسل أنهم نقلوها إلى المستشفى للاطمئنان على حالتها، لا سيما أنها تعرضت إصابات بالغة، حيث تم نقلها إلى غرفة العمليات، ولكنها لم تبق فيها وقت كبير.

نيللى تشارك في مسلسل "100 وش"، بمشاركة آسر ياسين، والمسلسل يكتبه أحمد وائل وعمرو الدالى، وتخرجه كاملة أبو ذكرى، حيث صورت ما يقرب من 28 يوماً حتى الآن، وصورت أسرة المسلسل فى أكثر من لوكيشن، آبرزهم بولاق أبو العلا، ومدينة 6 أكتوبر، ومن المقرر أن يشهد المسلسل تغير فى الديكورات خلال الفترة المقبلة.