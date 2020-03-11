شاهد ماذا فعل حرس أمير قطر مع جابر القرموطي

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محمد فضل

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جابر القرموطى

الحرس الأميري

أجرى الإعلامي جابر القرموطي، اتصالًا هاتفيًا، خلال برنامج «الكلام على إيه»، المذاع على فضائية «الحياة»، مع الحرس الأميري القطري، يسأله عن صحة الأخبار المزعومة عن إصابة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بفيروس كورونا.

واستعرض «القرموطي» خبراً بعنوان: «هلع في القصر الأميري القطري بسبب إصابة أمير قطر بالكورونا»، موضحًا أن الإعلام القطري لم يذكر أي شيء عن الخبر لا بالإيجاب ولا بالسلب.

وأشار «القرموطي» إلى أنه قرر الاطمئنان على صحة أمير قطر لمعرفة هل سيتم عزله بسبب الكورونا؟؛ مجريًا اتصالاً على الهواء بوزارة الصحة القطرية، وبديوان الأمير القطري للتوصل لإجابة ولكن لم يتم الرد عليه.

ليقرر أن يتصل بالحرس الأميري في قطر على الهواء، ورد عليه شخص قائلًا: «الحرس الأميري اتفضل»، ليرد «القرموطي» ويعرفه بنفسه صحفى مصرى، من القاهرة، وسأله عن إصابة الشيخ تميم بفيروس كورونا، قبل أن يرد عليه الموظف: «يابوي هذا الحرس الأميري.. بداله.. يلا »، وأغلق الهاتف في وجهه.
وأثار الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، موجة غضب بين النشطاء والصحفيين القطريين، موجهين انتقادات لجابر القرموطي والإعلام المصري.



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