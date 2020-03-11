  • الأربعاء 11 مارس 2020
  • بتوقيت مصر05:16 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مرتضى واشرف

مفاجأة.. الزمالك يستعين بقرار حكومي لإعادة مباراة القمة

الضابط

وفاة ضابط شرطة داخل مكتبه بشكل مفاجئ

طقس بارد

هاني الناظر: ما سيحدث غدًا «تهويل» من الحكومة

أرشيفية

القبض على فنانة كويتية شهيرة وزوجها في قضية مخلة

الفنانة الكويتية رونق

مفاجأة صادمة تفجرها فنانة شهيرة حول تحولها جنسيًا

مغازلة جديدة لمحرز : محلاها الطلة

مغازلة جديدة لمحرز : محلاها الطلة

مخدرات

الإيقاع بفتاة عربية.. شرطة دبي استدرجتها بهذه الخديعة

اتحاد الكرة

عاجل.. تأجيل 4 مباريات في الدوري على رأسها الزمالك والاتحاد

رئيس جامعة القاهرة

حبس طالبين سنة وغرامة 20 ألفا ..والسبب كورونا

مفاجأة.. البرازيلى رونالدينيو معروض علي الزمالك

ميسي يتدخل لإنقاذ رونالدينيو

مفاجأة.. الزمالك يستعين بقرار حكومي لإعادة مباراة القمة

الرياضة

مرتضى واشرف
مرتضى واشرف
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

قرار عاجل من الزمالك بشأن مباراة القمة مع الأهلي

#

"شوبير" يكشف مفاجأة بشأن مشاركة الزمالك بمباراة القمة

#

أحمد عيد يفجر مفاجأة مدوية عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

#

"شوبير" يكشف مفاجأة بشأن مباراة الزمالك وبطل السنغال

إعادة

مباراة

الزمالك

الاهلى

القمة

بعد العقوبات التي وقعها اتحاد الكرة، ضد نادي الزمالك، بسبب عدم حضوره مباراة القمة امام النادي الهلي، والتي تمثلت في اعتباره خاسرا بهدفين دون رد وخصم 6 نقاط من رصيد الزمالك، يبدو أن القلعة البيضاء على موعد مع إعادة اللقاء مرة أخرى.

حيث كشفت مصادر من داخل اتحاد الكرة، أن نادي الزمالك سيتقدم بتظلم ضد العقوبات مطالبًا بإعادة المباراة مرة أخرى، مشيرة إلى إمكانية إستناد الزمالك على قرار الحكومة بتعطيل الدراسة ومنح إجازة لكل العالمين في القطاع العام والخاص بسبب ظروف الطقس السيئة، لدعم موقفه.

وأضافت المصادر، إن نادى الزمالك بإمكانه استغلال قرار تأجيل مباريات الغد الخميس فى الدورى الممتاز وإرسالها إلى لجنة التظلمات فى الجبلاية برئاسة المستشار عادل الشوربجي وإرفاقه بالمستندات التى تعضد موقفه والاستناد إلى الظروف القهرية التي حالت دون حضور الفريق مباراة القمة.

ولفت المصدر إلى أن الزمالك لديه موقف قوى فى إعادة مباراة القمة المؤجلة وإلغاء العقوبات الصادرة ضده من قبل لجنة الانضباط باعتباره خاسرا وخصم 6 نقاط من رصيده.

كان اتحاد الكرة أعلن اليوم الأربعاء تأجيل مباريات الدورى الممتاز غدا الخميس عبر موقعه الرسميى وقال : تماشيا مع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار غدا الخميس أجازة بسبب سوء حالة الطقس المتوقعة ، وبناء على بيان هيئة الأرصاد الجوية وتحذيرات الجهات المعنية .. استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على تأجيل مباريات مسابقة الدوري الممتاز التي كان مقررا إقامتها غدا ضمن الجولة 18 للمسابقة.

وأشار حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد أنه حدد بالفعل المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة سوف يعلن عنها ضمن مواعيد الأسابيع المتبقية فور ورود الموافقات الأمنية.

كما تم تأجيل كافة مباريات الناشئين و البراعم يومى الخميس و الجمعة حرصا على سلامة جميع عناصر اللعبة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا فوق الشجرة

فراج إسماعيل

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الري: الأمطار المتوقعة لم تحدث من قبل
» بيان عاجل من مصر للطيران بشأن طقس الخميس
» فنانة كويتية شهيرة تجري عملية تحول جنسي (صور)
» إصابة مصري في السعودية بـ"كورونا"
» هكذا علقت جوهرة على خطوبتها من صاحب "بنت الجيران"
» تفاصيل جديدة عن المصريين المصابين بـ"كورونا"
» وزير النقل: كدا هنوقف حياتنا بالكامل
» وزراء يتفقدون طريق عبور نقل المومياوات الملكية
» الصحة تعلن حالة جديدة بكورونا
» تعرف على أسباب رائحة الفم الكريهة وطرق التخلص منها
» إيران.. 63 حالة وفاة جديدة و354 إصابة بفيروس "كورونا"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:05 م

  • فجر

    04:52

  • شروق

    06:15

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح