مفاجأة.. الزمالك يستعين بقرار حكومي لإعادة مباراة القمة

11 مارس 2020 - 05:01 م

بعد العقوبات التي وقعها اتحاد الكرة، ضد نادي الزمالك، بسبب عدم حضوره مباراة القمة امام النادي الهلي، والتي تمثلت في اعتباره خاسرا بهدفين دون رد وخصم 6 نقاط من رصيد الزمالك، يبدو أن القلعة البيضاء على موعد مع إعادة اللقاء مرة أخرى.

حيث كشفت مصادر من داخل اتحاد الكرة، أن نادي الزمالك سيتقدم بتظلم ضد العقوبات مطالبًا بإعادة المباراة مرة أخرى، مشيرة إلى إمكانية إستناد الزمالك على قرار الحكومة بتعطيل الدراسة ومنح إجازة لكل العالمين في القطاع العام والخاص بسبب ظروف الطقس السيئة، لدعم موقفه.

وأضافت المصادر، إن نادى الزمالك بإمكانه استغلال قرار تأجيل مباريات الغد الخميس فى الدورى الممتاز وإرسالها إلى لجنة التظلمات فى الجبلاية برئاسة المستشار عادل الشوربجي وإرفاقه بالمستندات التى تعضد موقفه والاستناد إلى الظروف القهرية التي حالت دون حضور الفريق مباراة القمة.

ولفت المصدر إلى أن الزمالك لديه موقف قوى فى إعادة مباراة القمة المؤجلة وإلغاء العقوبات الصادرة ضده من قبل لجنة الانضباط باعتباره خاسرا وخصم 6 نقاط من رصيده.

كان اتحاد الكرة أعلن اليوم الأربعاء تأجيل مباريات الدورى الممتاز غدا الخميس عبر موقعه الرسميى وقال : تماشيا مع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار غدا الخميس أجازة بسبب سوء حالة الطقس المتوقعة ، وبناء على بيان هيئة الأرصاد الجوية وتحذيرات الجهات المعنية .. استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على تأجيل مباريات مسابقة الدوري الممتاز التي كان مقررا إقامتها غدا ضمن الجولة 18 للمسابقة.

وأشار حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد أنه حدد بالفعل المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة سوف يعلن عنها ضمن مواعيد الأسابيع المتبقية فور ورود الموافقات الأمنية.

كما تم تأجيل كافة مباريات الناشئين و البراعم يومى الخميس و الجمعة حرصا على سلامة جميع عناصر اللعبة.