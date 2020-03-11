  • الأربعاء 11 مارس 2020
  • بتوقيت مصر05:14 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مرتضى واشرف

مفاجأة.. الزمالك يستعين بقرار حكومي لإعادة مباراة القمة

الضابط

وفاة ضابط شرطة داخل مكتبه بشكل مفاجئ

طقس بارد

هاني الناظر: ما سيحدث غدًا «تهويل» من الحكومة

أرشيفية

القبض على فنانة كويتية شهيرة وزوجها في قضية مخلة

الفنانة الكويتية رونق

مفاجأة صادمة تفجرها فنانة شهيرة حول تحولها جنسيًا

مغازلة جديدة لمحرز : محلاها الطلة

مغازلة جديدة لمحرز : محلاها الطلة

مخدرات

الإيقاع بفتاة عربية.. شرطة دبي استدرجتها بهذه الخديعة

اتحاد الكرة

عاجل.. تأجيل 4 مباريات في الدوري على رأسها الزمالك والاتحاد

رئيس جامعة القاهرة

حبس طالبين سنة وغرامة 20 ألفا ..والسبب كورونا

مفاجأة.. البرازيلى رونالدينيو معروض علي الزمالك

ميسي يتدخل لإنقاذ رونالدينيو

بمدينة نصر

وفاة ضابط شرطة داخل مكتبه بشكل مفاجئ

آخر الأخبار

الضابط
الضابط
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

وفاة الفنان خالد بكوري بشكل مفاجئ أثناء تكريمه

#

وفاة الحارس الشخصي لـ«رونالدو» بشكل مفاجئ

#

وفاة نقيب شرطة بسكتة قلبية داخل مكتبه

#

حقيقة وفاة نجمة "ستار أكاديمي" بشكل مفاجئ

رائد شرطة

وفاة رائد شرطة

جوازات مدينة نصر

توفى الرائد محمود يوسف، رئيس قسم جوازات مدينة نصر، اليوم الأربعاء، أثناء أداء مهام وظيفته، داخل مكتبه بمقر عمله.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا من الخدمات الأمنية بوفاة الرائد محمود يوسف بمكتبه بمقر الجوازات، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن الوفاة طبيعية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وسادت حالة من الحزن الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة ان المتوفى كان معروفا بدماثة الخلق ومساعدة الناس والمحتاجين وتميزه في عمله.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا فوق الشجرة

فراج إسماعيل

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الري: الأمطار المتوقعة لم تحدث من قبل
» بيان عاجل من مصر للطيران بشأن طقس الخميس
» فنانة كويتية شهيرة تجري عملية تحول جنسي (صور)
» إصابة مصري في السعودية بـ"كورونا"
» هكذا علقت جوهرة على خطوبتها من صاحب "بنت الجيران"
» تفاصيل جديدة عن المصريين المصابين بـ"كورونا"
» وزير النقل: كدا هنوقف حياتنا بالكامل
» وزراء يتفقدون طريق عبور نقل المومياوات الملكية
» الصحة تعلن حالة جديدة بكورونا
» تعرف على أسباب رائحة الفم الكريهة وطرق التخلص منها
» إيران.. 63 حالة وفاة جديدة و354 إصابة بفيروس "كورونا"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:05 م

  • فجر

    04:52

  • شروق

    06:15

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح