وفاة ضابط شرطة داخل مكتبه بشكل مفاجئ

11 مارس 2020 - 04:58 م

توفى الرائد محمود يوسف، رئيس قسم جوازات مدينة نصر، اليوم الأربعاء، أثناء أداء مهام وظيفته، داخل مكتبه بمقر عمله.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا من الخدمات الأمنية بوفاة الرائد محمود يوسف بمكتبه بمقر الجوازات، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن الوفاة طبيعية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وسادت حالة من الحزن الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة ان المتوفى كان معروفا بدماثة الخلق ومساعدة الناس والمحتاجين وتميزه في عمله.