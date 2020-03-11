» الري: الأمطار المتوقعة لم تحدث من قبل

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أمطار

سقوط أمطار

الرى

جم امطار

كشفت إيمان سيد، رئيسة قطاع التخطيط بوزارة الري، عن توقعات سقوط الأمطار بعدد من المحافظات بدءًا من غد الخميس.

وقالت خلال مؤتمر صحفي حول حالة الطقس، اليوم الأربعاء، إن كافة محافظات مصر ستشهد أمطارا "لم تسقط على البلاد من قبل".

ولفتت إلى أن قطاع التخطيط لدى وزارة الري يتابع البيانات الخاصة بحالة الطقس منذ الاثنين الماضي، مرجحة سقوط أمطار متوسطة منذ مساء اليوم في المناطق الصحراوية، بمحافظتي مرسى مطروح، والجيزة، وبداية من الغد ستتركز الأمطار حول محافظات الدلتا.

وتابعت رئيسة قطاع التخطيط بوزارة الري أن كميات المطر ستبدأ من 30 مللي يومي الخميس والجمعة، وهو أضعاف ما كان يسقط سابقا، إضافة إلى المناطق الغربية مطروح والإسكندرية والبحيرة، حيث ستشكل كميات الأمطار سيولا.

وأضافت أن استمرار المطر ليومين متتالين سيضاعف من درجة الخطورة، وأنه بداية من السبت ستعود إلى 5 مللي، وسنرصد المحافظات التي تستقبل أكبر كمية من الأمطار على الثلاث الأيام المقبلة، وهي الوادي الجديد ومطروح والجيزة والمنيا ستكون كميات المطر عالية، داعية جميع الأجهزة في المحافظات أن تكون على أهبة الاستعداد الكامل، لمواجهة هذه الأمطار.

وأكدت إيمان سيد أن وحدات إدارة الأزمات في المحافظات تتابع الوضع الخاص بكل محافظة، مؤكدة أن كل نماذج تغير المناخ أشارت إلى أنه سيكون هناك شدة في الأمطار على مرسى مطروح والسواحل الشمالية ستصل إلى 70 مللي، وهذا لم يحدث من قبل في مصر.

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