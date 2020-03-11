» بيان عاجل من مصر للطيران بشأن طقس الخميس

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حالة الطقس

أخبار الطقس

طقس الخميس

ناشدت مصر للطيران، عملائها المسافرين من المطارات  المصرية، غدا الخميس، وخلال فترة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ضرورة الوصول إلى المطارات قبل مواعيد رحلاتهم الدولية بما لا يقل عن 4 ساعات ورحلاتهم الداخلية بما لا يقل عن 3 ساعات.

يأتي ذلك في ظل التحذيرات المتواصلة من هيئة الأرصاد الجوية بمصر بشأن تقلب ظروف الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارا من غد الخميس وحتى يوم السبت المقبل، حيث تسقط الأمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجه البحري تمتد إلى مدن القناة وخليج السويس، وتكون رعدية على بعض المناطق وتصل لحد السيول على سيناء ومدن خليج السويس ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

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