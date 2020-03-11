» إصابة مصري في السعودية بـ"كورونا"

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أعلنت السلطات السعودية اليوم الأربعاء، رصد وتسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لمواطن مصري.

وذكرت أنها رصدت أحد الركاب العابرين من حاملي الجنسية المصرية، كان قادما من نيويورك، ومتجها إلى القاهرة.

وأشارت الوزارة إلى أن كاميرات الرقابة رصدت ارتفاع حرارة المواطن المريض، فتم عزله من المطار بشكل مباشر، ونقله إلى مستشفى بمحافظة جدة.

وقد تواجد الراكب في مصر قبل توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ14 يوما السابقة لقدومه إلى مطار جدة.

وبهذا يصبح مجموع الحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا الجديد داخل السعودية 21 حالة.


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