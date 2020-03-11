هاني الناظر: ما سيحدث غدًا «تهويل» من الحكومة

أبدى الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المعهد القومي للبحوث السابق، استغرابه مما وصفه «تهويلًا» بشأن الأحوال الجوية خلال اليومين المقبلين، بعد قرار الحكومة بمنح الموظفين إجازة رسمية غد الخميس وكذلك تعطيل الدراسة بجميع المدارس والجامعات، بسبب سوء الأحوال الجوية.

يأتي ذلك في ظل التحذير من حالة الطقس غدًا الخميس والجمعة نظرًا للعاصفة الترابية والرياح وسقوط الأمطار، وتاكيد الحكومة على المواطنين بعدم الخروج من منازلهم غد الخميس وبعد غد الجمعة إلا للضرورة.

وكتب «الناظر» عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك": «أرجو عدم التهويل والمبالغة ونشر القلق والرعب بين الناس ونشر شائعات بخصوص طقس غد الخميس وبعد غدٍ الجمعه».

وتابع: «اطمئنوا حضراتكم لا يوجد بإذن الله ولا إعصار ولا كوارث جوية ولكن كل ما في الموضوع امطار غزيرة ورياح موسمية تحدث عادة في مثل هذا الوقت من كل عام وذلك طبقا لخرائط الطقس العالمية».

واستكمل هاني الناظر: «الغرض من البقاء في المنازل الوقاية من عدم التكدس في الشوارع نتيجة الأمطار وما يصاحبه من مشاكل …مرة أخرى اطمئنوا تماما ولا تستمعوا للشائعات المغرضة التي يطلقها البعض».