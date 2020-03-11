  • الأربعاء 11 مارس 2020
  • بتوقيت مصر05:14 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مرتضى واشرف

مفاجأة.. الزمالك يستعين بقرار حكومي لإعادة مباراة القمة

الضابط

وفاة ضابط شرطة داخل مكتبه بشكل مفاجئ

طقس بارد

هاني الناظر: ما سيحدث غدًا «تهويل» من الحكومة

أرشيفية

القبض على فنانة كويتية شهيرة وزوجها في قضية مخلة

الفنانة الكويتية رونق

مفاجأة صادمة تفجرها فنانة شهيرة حول تحولها جنسيًا

مغازلة جديدة لمحرز : محلاها الطلة

مغازلة جديدة لمحرز : محلاها الطلة

مخدرات

الإيقاع بفتاة عربية.. شرطة دبي استدرجتها بهذه الخديعة

اتحاد الكرة

عاجل.. تأجيل 4 مباريات في الدوري على رأسها الزمالك والاتحاد

رئيس جامعة القاهرة

حبس طالبين سنة وغرامة 20 ألفا ..والسبب كورونا

مفاجأة.. البرازيلى رونالدينيو معروض علي الزمالك

ميسي يتدخل لإنقاذ رونالدينيو

هاني الناظر: ما سيحدث غدًا «تهويل» من الحكومة

آخر الأخبار

طقس بارد
طقس بارد
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

البرلمان ينتفض ضد «الصحة» بعد إهانة نائب

#

رئيس الوزراء يعلن دخول مصر مرحلة الفقر المائي

أبدى الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المعهد القومي للبحوث السابق، استغرابه مما وصفه «تهويلًا» بشأن الأحوال الجوية خلال اليومين المقبلين، بعد قرار الحكومة بمنح الموظفين إجازة رسمية غد الخميس وكذلك تعطيل الدراسة بجميع المدارس والجامعات، بسبب سوء الأحوال الجوية.

يأتي ذلك في ظل التحذير من حالة الطقس غدًا الخميس والجمعة نظرًا للعاصفة الترابية والرياح وسقوط الأمطار، وتاكيد الحكومة على المواطنين بعدم الخروج من منازلهم غد الخميس وبعد غد الجمعة إلا للضرورة.

وكتب «الناظر» عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك": «أرجو عدم التهويل والمبالغة ونشر القلق والرعب بين الناس ونشر شائعات بخصوص طقس غد الخميس وبعد غدٍ الجمعه».

وتابع: «اطمئنوا حضراتكم لا يوجد بإذن الله ولا إعصار ولا كوارث جوية ولكن كل ما في الموضوع امطار غزيرة ورياح موسمية تحدث عادة في مثل هذا الوقت من كل عام وذلك طبقا لخرائط الطقس العالمية».

واستكمل هاني الناظر: «الغرض من البقاء في المنازل الوقاية من عدم التكدس في الشوارع نتيجة الأمطار وما يصاحبه من مشاكل …مرة أخرى اطمئنوا تماما ولا تستمعوا للشائعات المغرضة التي يطلقها البعض».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا فوق الشجرة

فراج إسماعيل

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الري: الأمطار المتوقعة لم تحدث من قبل
» بيان عاجل من مصر للطيران بشأن طقس الخميس
» فنانة كويتية شهيرة تجري عملية تحول جنسي (صور)
» إصابة مصري في السعودية بـ"كورونا"
» هكذا علقت جوهرة على خطوبتها من صاحب "بنت الجيران"
» تفاصيل جديدة عن المصريين المصابين بـ"كورونا"
» وزير النقل: كدا هنوقف حياتنا بالكامل
» وزراء يتفقدون طريق عبور نقل المومياوات الملكية
» الصحة تعلن حالة جديدة بكورونا
» تعرف على أسباب رائحة الفم الكريهة وطرق التخلص منها
» إيران.. 63 حالة وفاة جديدة و354 إصابة بفيروس "كورونا"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:05 م

  • فجر

    04:52

  • شروق

    06:15

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح