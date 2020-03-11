القبض على فنانة كويتية شهيرة وزوجها في قضية مخلة

11 مارس 2020 - 03:33 م

ألقت قوات الشرطة الكويتية ، القبض على الفنانة والفاشنيستا الكويتية الشهيرة، سارة الكندري، وزوجها أحمد العنزي، أثناء حضورهما جلسة المحاكمة في قضية «مخالفة الآداب العامة»، إثر ظهورهما في مقطع فيديو فاضح.

وكانت "الكندري" ظهرت في وضعيات وصفها النشطاء بالمخلة مع زوجها، ونشرت الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي أثار ضجة كبيرة، ومطالبات بالقبض عليهما.

وظهر زوجها أحمد العنزي في المقطع المتداول وهو يقوم بتسريح شعر زوجته، التي علقت لاحقا بالقول إن زوجها :" لمس خاصرتها وليس مكانا آخر في جسدها كما يظن آخرون".

وألقت الشرطة القبض عليهما وتم حبسهما عدة أيام على ذمة التحقيقات قبل الإفراج عنهم وتحديد جلسة للمحاكمة.

ووفقا لوسائل إعلام كويتية فقد تم القبض على الفاشنيستا وزوجها بأمر من محكمة الجنايات في الكويت والتي قررت إخلاء سبيلهما بكفالة 2000 دينار لكل منهما .