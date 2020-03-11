مفاجأة صادمة تفجرها فنانة شهيرة حول تحولها جنسيًا

11 مارس 2020 - 03:26 م

دخلت المجال الفني عام 2007، وعلى الرغم من انها اشتهرت بالأدوار الثانوية إلا أنها حققت نجاحًا في أكثر من عمل فني.

الفنانة الكويتية «رونق»?، التي ولدت يوم 27 سبتمبر عام 1979 في ?الكويت، كشفت مفاجآت حول تعرضها للخيانة وحقيقة إجرائها عملية تحول جنسي.

وعن أدوار الشر التي جسدتها في أعمالها، قالت في تصريحات صحفية: "رغم أن ملامحي لا توحي بأنني إنسانة شريرة، إلا أن المخرجين احتكروني في إطارها، ربما لأنني أجيدها بإتقان والجمهور يتفاعل معها أكثر، بينما الأدوار الطيبة رغم تأثيرها على المشاهد، إلا أنها لا تبقى "راسخة في ذهنه مثل أدوار الشر.

وأشارت الى أنها ترفض الأدوار التي تخدش حياء المشاهد، فسمعتها وكرامتها أهم بكثير من الشهرة والمال، فالسمعة هي الباقية وكل شيء زائل.

لا أشارك المنتجين سهرات الليل







وأشارت رونق خلال لقاء تلفزيوني إلى: "أن المنتجين لا يحبوني لأني لا أطبّل لهم ولا أمشي على هواهم، كما أني لا أشاركهم سهرات الليل؛ لأنها لا تنفعني ولأنها تصعدني بشكل مؤقت، ولكن للأسف هناك منتجون يساومون ممثلات مقابل الحصول على أدوار، كما أن بعض المنتجين يتحكمون بمدير الإنتاج والمخرج".

?الخيانة?

شكت رونق من تعرضها للخيانة على يد بعض صديقاتها، اللواتي كانت تظنهن مثل أخواتها، معربةً، على صعيد الفن، عن إستيائها من ظاهرة المجموعات "الغروبات"، التي تقول إنها إستشرت في الساحة.

وقالت: "هذه الظاهرة أدت إلى حرماني من المساحة الدرامية التي تليق بي ومسيرتي الفنية، لكنني لن أساير (أطبطب) على أحد لكي أحصل على دور!".

هل اعتزلت؟







كشفت رونق أن سبب غيابها لمدة عامين، نتيجة إصابتها بجلطة في قدمها من دون سابق إنذار، وكانت تعاني من ألم شديد وتورّمت قدمها، ودخلت على أثرها إلى المستشفى، وظلت طريحة الفراش لفترة طويلة .

ونفت أن تكون قد إعتزلت التمثيل، وقالت رونق: "بينما كنتُ أشارك في تصوير مشاهدي ضمن مسلسل (أنين) تعرضت لجلطة في القدم، وكجزء من العلاج منعني الطبيب من العمل لمدة عام كامل، وفي العام التالي عُرض عليَّ عملان، ولكنني لم أشعر بأن الشخصيتين اللتين كانتا ستسندان إليّ كانت مهمة تجسيدهما تتوافق مع رؤيتي الفنية، لما فيهما من تكرار وتشابه بالنسبة إليّ على الأقل، بالإضافة إلى أنني كنتُ كثيرة السفر خارج الكويت، ومن ثم إبتعدتُ عن مجال "العمل.

عملية ?تحول جنسي?







اتهمت رونق ممثلة خليجية تقيم في الكويت وفناناً كويتياً، قالت إنه متحول جنسياً، بالوقوف وراء تسريب شائعة تزعم أنها في الأصل شاب، خضع لإجراء أكثر من عملية جراحية حوّلته إلى أنثى.

وأضافت في تصريح صحفي أن "إحدى الممثلات الخليجيات التي تقيم في الكويت أشاعت عني تهمة باطلة بأني ذكرٌ تحول جنسياً إلى أنثى، وللأسف عندما يبلغ بنا الانحطاط الأخلاقي إلى هذا المستوى الوضيع، نقول على الفن الكويتي السلام".

وتابعت رونق: "عندما يصل الأمر لهذا الحد، لن أبقى صامتة، بل أقاضيهما لما تسببا به من تشهيرٍ وإساءةٍ لسمعتي في الوسط الفني. وقد تضررت بشكل مباشر نفسياً وإجتماعياً، وللأسف مثل هذه الشائعات تنمّ عن أحقاد دفينة وغيرة غير شريفة، من شأنها أن تؤثر سلباً في عملي، وخصوصاً مع المنتجين الذين لا يعرفونني جيداً".