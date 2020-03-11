مغازلة جديدة لمحرز : محلاها الطلة

11 مارس 2020 - 02:53 م

حظي اللاعب الجزائري رياض محرز بمغازلة جديدة من من فريق مانشستر سيتي.

وقام الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي بنشر تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أمسية أمس الثلاثاء غازل فيها اللاعب الجزائري رياض محرز.

وكتب حساب فريق السيتي على تويتر : محلاها الطلة"، مرفقة بصورة رياض محرز خلال تحضيرات فريق السماوي لمواجهة آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان موقع مانشستر إيفنينغ الإنجليزي، كشف أن جماهير مانشستر سيتي تطالب بإشراك الجزائري رياض محرز كأساسي في الجناح الأيمن.

وكان ردود الفعل مماثلة لعدد كبير من الجماهير عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة بعد مشاركة محرز في 30 دقيقة فقط أمام اليونايتد.

كما طالبت جماهير السيتي مشاهدة محرز كأساسي أمام أرسنال في مباراة متأخرة اليوم الأربعاء، لأنه يصنع الفارق دائما.