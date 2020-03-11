بهذه الطريقة البسيطة تخلصي من تجاعيد البشرة والخطوط الرفيعة

11 مارس 2020 - 02:50 م

عندما تظهر الخطوط الرفيعة والتجاعيد البسيطة و غيرها من الشوائب، تسبب الإزعاج خاصة للسيدات، وتلجأ بعض السيدات لعمليات التجميل، إلا أنه يوجد حالياب عض الخطوات البسيطة التي من الممكن اتباعها للتخلص من هذه العلامات، حسبما نشر تقرير "صدي".

وبالرغم من أن هذه الطريقة قديمة إلا أنها غير منتشرة وهي طريقة تدليك بسيطة تساعد علي تحسين نوعية البشرة مع الحد من تأثير التوتر عليها.

وخطوات الطريقة هي تدليك العضلات الموازية للتجاعيد بطريقة العجن بواسطة الأصابع مع التركيز على الصدعين ومحيط العينين والشفاه والحاجبين.