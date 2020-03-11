» وزير النقل: كدا هنوقف حياتنا بالكامل

11 مارس 2020 - 02:19 م

روي المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة لديها 4 قطاعات رئيسية تعمل عليها لمواجهة فيروس كورونا تتمثل في الإرشاد والتوعية، التعقيم، النظافة، والإبلاغ عن أي طارئ.



وأضاف "الوزير" خلال حواره مع مراسلة برنامج "صباحك مصري" على هامش تفقده سير العمل بورش إيرماس، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الأربعاء، أنه حتى الآن لم يحدث سوى إصابة واحدة بفيروس كورونا على مركب بالسويس كانت أوشكت على دخول الميناء، وتم منعها واتجهت لبورسعيد حتى خرجت من بورسعيد على المركب الخاص بها.



وتابع: "نستبعد توقف حركة المترو وقطارات السكة الحديد، معقبًا: "كدا هنوقف حياتنا بالكامل والأصح أننا نأخذ احتياطاتنا وننظف ونقاوم ونوعي، ولو كان هناك ضرورة للإيقاف هنوقف، ولكن ليس هناك ضرورة لذلك، مشددًا على أنه يتم تعقيم شبابيك قطع التذاكر بمحطات السكة الحديد ومترو الأنفاق والفواصل المعدنية بين الشبابيك والمواطنين 3 مرات يوميًا بالكلور المخفف".

